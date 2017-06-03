Суббота, 3 июня 2017

Журнал The New Times прекращает выходить в бумажном виде, июньский номер – последний выпуск печатной версии издания. Об этом на своей ФБ-странице сообщила главред журнала Евгения Альбац, выложив фотографию обложки последнего номера.

В комментариях к записи Альбац уточнила, что сайт журнала продолжит работать.

В декабре печатная версия The New Times перестала поступать в розницу, став доступной только по подписке. По словам Альбац, это было вызвано нехваткой средств.

В августе 2016 года, типография “Пушкинская площадь” отказалась печатать новый номер журнала за несколько часов до его сдачи.

5 мая стало известно, что Роскомнадзор вынес журналу предупреждение за материал “Из Калуги – с джихадом” – интервью россиянина, который воюет в Сирии в составе “Джабхат фатах эш-Шам”. В ведомстве посчитали, что материал содержит “признаки оправдания экстремизма”.

До этого журнал уже неоднократно получал предупреждения от РКН. “Для сайта это второе (предупреждение. – Ред.), у (бумажной версии) журнала предыдущее истекло в феврале”, – отметила тогда Альбац.

В феврале 2016 года РКН вынес журналу предупреждение за статью “Лишь бы не было войны”, в которой “Правый сектор” был упомянут без примечания о том, что эта партия запрещена в России. Против издания и лично Альбац было возбуждено административное дело, по которому в апреле того же года журнал оштрафовали на 40 тысяч рублей, а главреда – на 4 тысячи.

В декабре того же года Роскомнадзор вынес журналу еще одно предупреждение – за присутствие слова “бляди” в статье “Чувства есть у всех, и каждый сам за них в ответе”.

Журнал “Новое время” был основан в 1943 году как политическое издание газеты “Труд”. В советское время журнал специализировался на освещении событий за рубежом. Нынешнее название получил в 1998-м. В 2007-м медиамагнат Ирена Лесневская купила издание и стала его издателем. Альбац пришла на пост главреда в январе 2009 года. В 2013 году Лесневская передала Альбац права на издание журнала.