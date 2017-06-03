Суббота, 3 июня 2017

В Тверской области 45-летний москвич во время бытового конфликта на даче застрелил из ружья девять человек. О возбуждении уголовного дела сообщается на сайте СКР.

Первоначально сообщалось о восьми убитых – двух женщинах и шести мужчинах. Однако позже стало известно, что при осмотре территории, прилегающей к дому, где произошло убийство, правоохранители нашли в багажнике машины тело еще одной женщины с огнестрельными ранениями.

Преступление, как утверждает “Комсомольская правда”, было совершено около трех часов ночи в садовом товариществе “50 лет Октября” в поселке Редькино Конаковского района области. Электрик Сергей Егоров выпивал в компании знакомых в дачном доме. Во время застолья между гостями произошел конфликт. По данным газеты, собутыльники убийцы не поверили, что он служил в ВДВ. Мужчина уехал, вернулся с охотничьим ружьем и открыл стрельбу. По сведениям “КП”, он стрелял из карабина “Сайга”.

Люди стали выбегать на участок, но никто не смог спастись. Один из мужчин спрятался в деревянном туалете на участке, но убийца настиг его там.

В пресс-службе центрального округа Росгвардии заявили, что Егоров хранил карабин с нарушением требований законодательства, хотя владел им законно.

Как передает ТАСС со ссылкой на неназванный источник, девятую жертву убийца заставлял выкопать себе могилу. Женщина была убита после того, как отказалась это делать.

Однако в региональном УМВД эту информацию отрицают. “Комсомольская правда” утверждает, что такой слух появился после сообщения правоохранителей о том, что у одного из убитых руки были в земле.

Как уточняет НТВ, Егоров присоединился к выпивавшей компании после того, как соседи попросили его помочь по хозяйству.

Одной женщине удалось спастись, спрятавшись под одеялом на втором этаже дома. Она вызвала полицию. Первым к дому приехал участковый, он вызвал подкрепление. Вскоре на место преступления прибыл сотрудник ГИБДД. Вдвоем с участковым они задержали подозреваемого, он не пытался скрыться.

Егоров, пишет “Комсомольская правда”, жил вместе с 90-летней матерью, которую по выходным вывозил на дачу, он подрабатывал в дачном поселке электриком.

Против москвича возбудили уголовное дело по пункту “а” части 2 статьи 105 УК (убийство двух и более лиц), ему грозит от восьми до двадцати лет колонии или пожизненный срок.