Суббота, 3 июня 2017

В Лондоне задержаны 12 человек по подозрению в причастности к субботнему теракту. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Сотрудники антитеррористической службы полиции проводили задержания в районе Баркинг на востоке Лондона. Там же в нескольких местах продолжаются обыски.

О личностях задержанных пока ничего не сообщается.

Как передает The Sun, все задержания проходили в одном многоквартирном доме, где жил один из убитых террористов.

На одной из фотографий, опубликованных газетой, видно, как силовики положили лицом вниз троих мужчин. Кроме того, из дома вывели четырех женщин, одетых в паранджу и хиджаб. Одной из женщин во время задержания стало плохо, ее увезли на скорой.

Свидетели арестов утверждают, что во время действий полиции слышали “громкие взрывы”. Как отмечает газета, неясно, были ли это выстрелы или контролируемое уничтожение взрывных устройств.

Как передает The Guardian, один из соседей по дому предполагаемого террориста описал его как худого бородатого мужчину пакистанского происхождения возрастом около 25 лет. У пакистанца были жена и двухлетний ребенок. По словам жильца дома, подозреваемый не общался с соседями, всегда приходил домой в определенное время, оставлял жену и ребенка, а потом куда-то уходил. Он ходил в длинном исламском халате, его жена всегда носила паранджу.

При этом другие соседи отзываются о предполагаемом террористе как о “довольно дружелюбном” человеке. По их словам, у него было двое детей.

Накануне вечером в Лондоне был совершен третий теракт за последние три месяца. Около 22 часов на Лондонском мосту фургон стал давить прохожих. Доехав до рынка Боро, трое террористов с ножами выскочили из машины и устроили резню. Несколько минут спустя полицейские застрелили преступников. На террористах были фальшивые “пояса шахидов” без взрывчатки.

В результате теракта погибли 7 человек, не считая убитых террористов. В больницы были доставлены 48 человек. По уточненным данным, 21 человек находятся в критическом состоянии. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна группировка.

22 марта шесть человек, включая нападавшего, погибли и 50 были ранены в результате нападения около здания парламента. Террорист Халид Масуд на автомобиле врезался в прохожих на Вестминстерском мосту, затем вышел из машины и с ножом побежал к парламенту, где был застрелен полицейскими.

22 мая 22 человека погибли и 116 были ранены в результате взрыва, устроенного смертником на “Манчестер-Арене”.

Нападавший – 22-летний Салман Абеди – взорвал самодельную бомбу в фойе концертного зала, когда зрители расходились после выступления американской поп-певицы Арианы Гранде.

Как отметила премьер-министр Британии Мэй, с конца марта британские спецслужбы предотвратили 5 терактов.