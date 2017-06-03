Суббота, 3 июня 2017

Ответом на волну террора должны стать новые международные соглашения по регулированию интернета, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй. Полный текст выступления премьера опубликован на ее фейсбук-странице.

“Мы не можем предоставить этой идеологии (исламизма. – Ред.) укрытие для вызревания. Между тем именно это обеспечивают ей интернет и крупные компании, предоставляющие интернет-услуги, – заявила глава британского правительства. – Мы должны совместно с нашими союзниками – властями демократических стран – выработать международные соглашения по регулированию киберпространства, чтобы предотвратить распространение экстремизма и планирование терактов. И у себя дома мы должны сделать все возможное, чтобы снизить риски онлайн-экстремизма”.

По словам Мэй, идеология джихада извращает исламские ценности, объявляя их несовместимыми с западными. Этой идеологии ненависти следует противопоставить “британские ценности плюрализма”, подчеркнула Мэй. Борьба с терроризмом имеет также военную составляющую, напомнила Мэй: это операции против “Исламского государства” в Ираке и Сирии. При этом Британия должна принять внутриполитические меры по борьбе с исламским экстремизмом, покончив с “излишней толерантностью” в отношении исламизма, полагает премьер. Она высказалась за расширение полномочий полиции и спецслужб – в частности, за продление сроков задержания по террористическим и иным уголовным делам без предъявления обвинений.

Как отмечает британская пресса, Мэй впервые открыто выступила за ужесточение международного законодательства в области интернет-регулирования.