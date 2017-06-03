Суббота, 3 июня 2017

После субботнего теракта в Лондоне нужно ради безопасности отказаться от политкорректности, считает президент США Дональд Трамп. Об этом Трамп написал в своем твиттере.

“Нам надо покончить с политкорректностью и по-настоящему заняться безопасностью наших людей. Если мы не поумнеем, станет только хуже”, – полагает Трамп.

Кроме того, Трамп раскритиковал высказывания мэра Лондона Садика Хана по поводу теракта. “По меньшей мере семеро погибли и 48 пострадали при террористической атаке, а мэр Лондона говорит, что “нет причин для паники!” – написал он. В воскресенье, как сообщала The Guardian, Хан в своем обращении по поводу субботнего теракта призвал жителей и гостей города не беспокоиться по поводу присутствия полицейских и военных на улицах, назвав Лондон “самым безопасным городом в мире”.

По мнению Трампа, безопасности способствует свободная продажа оружия. “Вы заметили, что сейчас у нас нет споров по поводу оружия? Это потому, что они (террористы. – Ред.) использовали ножи и грузовик!” – отметил он.

Ранее Трамп заявил, что потенциальным террористам нужно запретить въезд в США. “Мы должны быть умными, бдительными и жесткими. Нужно, чтобы суды вернули нам наши права. Нам нужен запрет на въезд как дополнительная мера безопасности”, – написал он в Твиттере. Это было первой публичной реакцией американского президента на теракт.

Трамп выразил Британии соболезнования и от имени США предложил стране любую помощь.

В воскресенье британский премьер Тереза Мэй заявила, что в связи с террористической угрозой необходимо заключить новые международные соглашения о регулировании интернета. Мэй также предложила расширить полномочия полиции и спецслужб, в частности, увеличив сроки задержания за террористические и иные уголовные преступления без предъявления обвинений.

Накануне вечером в Лондоне был совершен третий теракт за последние три месяца. Около 22 часов на Лондонском мосту фургон стал давить прохожих. Доехав до рынка Боро, трое террористов с ножами выскочили из машины и устроили резню. Несколько минут спустя полицейские застрелили преступников. На террористах были фальшивые “пояса шахидов” без взрывчатки.

В результате теракта погибли 7 человек, не считая убитых террористов. В больницы были доставлены 48 человек. По уточненным данным, 21 человек находятся в критическом состоянии. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна группировка.