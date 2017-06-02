Пятница, 2 июня 2017

Совет Безопасности ООН единогласно добрил предложенный США проект резолюции по КНДР. Она предусматривает расширение санкций в отношении Северной Кореи, сообщает Центр информации ООН.

В резолюции “выражается озабоченность по поводу того, что поступления от запрещенной продажи оружия Корейской Народно-Демократической Республикой используются для создания ядерного оружия и баллистических ракет”. Совбез ООН призвал КНДР к немедленному прекращению запрещенной ракетно-ядерной деятельности. Также подтверждено стремление к политико-дипломатическому урегулированию напряженности на Корейском полуострове.

В санкционный список ООН дополнительно включены 14 физических лиц, в основном госслужащих и представителей торговых компаний КНДР.

Под санкции подпали также четыре северокорейские организации. Это корпорация Kumsan, по некоторым сведениям, управляемая генеральным бюро по атомной энергии КНДР; основанный при Миобороны и осуществляющий платежи по внешнеторговым операциям банк Koryo; стратегические ракетные войска Народной армии КНДР; торговая корпорация Kangbong. Все активы этих юридических лиц должны быть заморожены.

“Международное сообщество объединяется, чтобы принять меры, и давление не прекратится до тех пор, пока Северная Корея полностью не выполнит резолюции Совета Безопасности, – заявила постпред США при ООН Никки Хейли. – Запуски ракет – угроза международному миру и безопасности, и международное сообщество должно отреагировать на угрозу”.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков выступил против наращивания военной активности в регионе. “Если разговаривать друг с другом языком ультиматумов, мы не сдвинемся с мертвой точки, – заявил на заседании Сафронков. – Конфронтационная логика чревата катастрофическими последствиями как для Корейского полуострова, так и для региона в целом. Для нас абсолютно очевидно, что выбор должен быть сделан в пользу максимального задействования дипломатического инструментария”.

Кроме того, российский представитель потребовал от США разъяснить причины одностороннего расширения санкционного списка. 1 июня в него за сотрудничество с КНДР были включены три российские компании и один гражданин России. Данный шаг вызывает недоумение и глубокое разочарование”, – сказал Сафронков. – Мы неоднократно говорили, что механизм односторонних рестрикций является незаконным с точки зрения международного права”.

По словам Сафронкова, Россия “вынуждена отметить, что после смены администрации в США, санкции остаются по инерции константой американской политики”. “Вместо того, чтобы начинать разгребать накопившиеся в двусторонних отношениях завалы, в Вашингтоне делают прямо противоположные, недружественные шаги, которые лишь затрудняют нормализацию диалога и осложняют сотрудничество в международных делах”, – отметил российский представитель.

В 2006 году Совбез ООН впервые ввел санкции в отношении КНДР в связи с проведением в стране ядерных и ракетных испытаний. В дальнейшем санкции неоднократно ужесточались. Предыдущую резолюцию по Северной Корее Совбеза ООН принял в ноябре прошлого года.