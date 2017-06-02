Пятница, 2 июня 2017

За вмешательством в американские выборы могут стоять хакеры из США, которые умело перекладывают вину на Россию. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC.

“Ну, хакеры могут быть где угодно. Они могут в России быть, в Азии, в Америке, Латинской Америке. Это могут быть хакеры, кстати сказать, в Соединенных Штатах, которые очень ловко и профессионально перевели, как у нас говорят, стрелку на Россию, – сказал Путин. – В ходе политической борьбы им было, по каким-то соображениям, удобно выпустить эту информацию. Они ее выпустили, сославшись на Россию”, – добавил президент России.

“Вы такого себе представить не можете? – спросил Путин ведущую Меган Келли. – Я могу”.

По словам Келли, Путин также допустил причастность к кибератакам ЦРУ. Полная версия интервью будет показана в воскресенье.

В четверг Путин на встрече с главными редакторами международных информационных агентств заявил, что хакерскими атаками на иностранные ресурсы Россия “на государственном уровне” не занимается. При этом президент назвал хакеров “свободными художниками” и не исключил, что если они “настроены патриотически, они начинают вносить свою лепту, как они считают, правильную в борьбу с теми, кто плохо отзывается о России”.

“Могу себе представить и такой вариант, что специально кто-то делает, выстраивает цепочку различных атак таким образом, чтобы источником этой атаки представить территорию Российской Федерации, ведь современные технологии позволяют это делать, это достаточно легко делается”, – отметил Путин.

На встрече в четверг Путин также заявил, что в некоторых странах русофобия хлещет через край. “На мой взгляд, это связано с тем, что утверждается многополярный мир, а это не нравится монополистам, – сказал президент. – Происходит это не в последнюю очередь благодаря борьбе России за свои интересы. Хочу подчеркнуть, за свои законные интересы”.

“Долго ли это будет продолжаться? Думаю, все-таки, надеюсь во всяком случае, что не так долго и не бесконечно, хотя бы потому, что должно прийти осознание, что это контрпродуктивно и вредит всем. Конечно, и нам наносит определенный ущерб, но и вредит и тем, кто инициирует такую политику. На мой взгляд, это осознание уже приходит”, – сказал президент.