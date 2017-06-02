Пятница, 2 июня 2017

Я искренне рада, что у нашего государства такой лидер. Посмотрите, как Россию пытаются “душить” на всех фронтах и как достойно ведет себя Путин. Страна показывает силу в сложных условиях. Тем более что Владимир Владимирович к спорту неравнодушен. Давайте прямо скажем: все крупнейшие соревнования, которые прошли у нас в последнее время, состоялись благодаря его авторитету и личной поддержке. Достаточно назвать Олимпиаду в Сочи и Универсиаду в Казани. Впереди Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу. Путин и сам в отличной форме. Дзюдо занимается, плавает, в хоккей играет. Где еще есть такой глава государства? У нас самый спортивный президент. Подает отличный пример. Лучшей пропаганды и не надо. А условия для атлетов? Сравните с тем, что было 10-12 лет назад, и сейчас, – земля и небо! Поверьте, я знаю, о чем говорю.

Елена Исинбаева, спортсменка

Первому предоставили слово самому знаменитому спортсмену из Грузии А. Джорджадзе. Он потом рассказывал, что, крутясь на турнике, который на несколько минут закрепили на брусчатке площади, и даже когда делал сальто, он, вращая головой и глазами, видел только любимого Отца Народов. Он было начал говорить речь, но Сталин перебил его, спросив, не может ли он сказать по-грузински. Джорджадзе не смутился, сказал, а когда он закончил, к нему обратился нарком Ворошилов и просил произнести речь по-русски. Спортсмен смело перешел на русский. Выступали со здравицей Сталину и речами представители всех тогдашних 11 республик. Боксер Гайк Исраэлян из Армении находчиво последовал примеру своего южного коллеги и начал речь по-армянски: “Ко цавы та-нэм, Сталин джан!” – и без просьбы перевел на русский: “Ваши боли мне, дорогой Сталин!”

Анатолий Рубинов, журналист. “Футбол перед мавзолеем”