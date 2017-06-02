Суд в Сочи оштрафовал местного жителя за распространение незапрещенной книги
Хостинский районный суд Сочи оштрафовал на три тысячи рублей последователя китайской духовной практики фалуньгун Сергея Балданова по ст. 20.29 КоАП (массовое распространение экстремистских материалов) и конфисковал у него книгу Ли Хунчжи “Фалунь Дафа”. При этом книга в списке запрещенных не значится, сообщает центр “Сова”.
1 марта в сочинском парке сотрудники ФСБ провели оперативно-розыскные мероприятия и изъяли Арины Кондратенко книгу “Фалунь Дафа”, которую ей дал Балданов. По его словам, в парке он регулярно выполнял упражнения и рассказывал о фалуньгун всем желающим. Заинтересовавшимся он давал почитать различную литературу по теме. Сотрудники ФСБ составили в отношении Балданова протокол и передали в суд материалы.
Суд признал Балданова виновным в распространении экстремистской литературы на том основании, что он распространял книгу Ли Хунчжи, автора запрещенного трактата “Чжуань Фалунь”. “При этом, суд не ставил вопрос об идентичности изданий “Фалунь Дафа” и “Чжуань Фалунь” и, таким образом, Балданов вопреки закону был оштрафован за распространение незапрещенной книги. Отметим также, что это распространение нельзя назвать массовым, поскольку Балданов дал Кондратенко один собственный экземпляр”, – подчеркивают в “Сове”.
Трактат основателя движения “Фалуньгун” Ли Хунчжи “Чжуань Фалунь” был запрещен в 2011 году Первомайским районным судом Краснодарского края на том основании, что в нем якобы пропагандируется превосходство приверженцев идеологии фалуньгун над другими людьми. Жалоба на этот запрет подана в ЕСПЧ.
В 2014 году Кондратенко была свидетелем по делу пастора сочинского сообщества христиан “Новый мир” Алексея Колясникова. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей по части 2 ст. 20.2 КОАП (проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении) за чтение Библии в кафе. Дело рассматривалось в том же Хостинском районном суде.
Как рассказывал Попков, Кондратенко “в суде призналась, что она не случайно пришла просто покушать в это кафе, как утверждала ранее, была раньше здесь на подобном мероприятии Колясникова и знала, что пастор будет читать Библию”. “Второй свидетель, который говорил, что якобы случайно попал в это кафе, оказался бывшим сотрудником правоохранительных органов, – отмечал адвокат Александр Попков. – Классика жанра”.
В декабре 2015 года ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Колясникова. В ней говорится, что Россия нарушила в его отношении статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство), 9 (свобода мысли, совести и религии), 10 (свобода выражения мнения) и 11 (свобода собраний и объединений) Европейской конвенции.