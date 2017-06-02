В Новороссийске арестовали на пять суток избитого заявителя акции 12 июня
Суд в Новороссийске арестовал на пять суток активиста Николая Ежова, накануне пытавшегося подать заявку на проведение антикоррупционной акции 12 июня и избитого в здании горадминистрации. Об этом сообщает “Медуза” со ссылкой на управление МВД по Краснодарскому краю.
Ежова обвинили по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Кроме того, по той же статье был арестован 31-летний мужчина, также задержанный в здании администрации за агрессивное поведение. По словам полицейских, в городской администрации пожаловались, что он “бьет ногами по столу, раскидывает документы”. При этом в МВД заявили, что “никто никого не избивал”.
Накануне об избиении Ежова сообщили в сообществе “Новороссийск Онлайн” в соцсети “ВКонтакте”.Несколько активистов пришли к зданию администрации Новороссийска, чтобы подать заявку на митинг. К ним присоединились двое неизвестных мужчин, которые сказали, что пришли поддержать организаторов акции. В здание поначалу никого не пускали, но потом эти двое договорились с сотрудниками администрации, что внутрь пройдут они с Ежовым – якобы для того, чтобы подать заявку.
Примерно через 10 минут полицейские вывели из здания Ежова, который выглядел очень плохо. По его словам, его избили те двое мужчин, которые зашли вместе с ним. По пути к полицейской машине Ежов, у которого проблемы со здоровьем, потерял сознание. На полицейской машине его отвезли в больницу, а затем в отдел полиции.
При этом, по словам активистов, провокаторы в штатском и казаки выкрикивали в их адрес оскорбления и угрожали прохожим, пытавшимся помочь лежащему на земле Ежову.
Организаторы акции в Новороссийске собирались подать заявку еще 29 мая, однако одна из них, Ангелина Раевская, перестала выходить на связь. 1 и 2 июня попытки подать заявку также сорвались. Активистам не давали пройти в здание горадминистрации. Им угрожал заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков, который занимается взаимодействием с правоохранительными органами.
12 апреля лидер Партии прогресса Алексей Навальный призвал провести новую массовую антикоррупционную акцию 12 июня. Политик подчеркнул, что после акции 26 марта власти так и не дали ответов на вопросы, поставленные в расследовании ФБК “Он вам не Димон” о тайной недвижимости премьера Дмитрия Медведева. “Давайте 12 июня и выйдем на улицы с нашими прежними лозунгами и под государственными флагами. У нас есть два месяца подготовки. , – написал политик. – Где бы вы ни были, в каком бы городе ни жили. Даже в самом маленьком. Объединяйтесь с единомышленниками и начинайте подготовку к акции 12 июня. Пусть вас будет три-четыре человека, но зато вы будете знать, что рядом с вами – лучшие три человека”.
29 мая Навальный подал заявку в мэрию на проведение шествия и митинга в центре Москвы. “Сегодня первый день, когда по закону можно подать уведомления властям о проведении наших антикоррупционных акций 12 июня. Ровно в 8 утра мэрия города Москвы была извещена, – написал Навальный. – Процесс пошел и в других городах. Причем в некоторых местах народ с ночи ждал открытия администраций своих городов, чтобы подать заявку первыми”.
В московской заявке маршрут шествия указан от площади Тверской заставы до Охотного Ряда, где запланирован митинг. Предполагаемое число участников – 15 тысяч человек. Цель акции обозначена как “Выступление в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России”.
31 мая власти Москвы предложили организаторам перенести акцию с Тверской улицы на проспект Сахарова либо на юго-восток города. Организаторы заявили, что будут настаивать на первоначальном варианте маршрута.