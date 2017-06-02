Пятница, 2 июня 2017

А знаете, что радует? Не сочтите это каким-то верноподданничеством… Что руководство нашей страны озабочено ее престижем. В прежние годы, особенно при Ельцине, видно было, как страна стелилась перед Западом. Я не ура-патриот, и когда чувства навязывают, мне это чуждо. Но патриотом в глубоком смысле я всегда старался быть. По-моему, у России самоуважение появилось, и это дает надежды на перспективы.

Марлен Хуциев, кинорежиссер, народный артист СССР

“Тра-тра-та-та-та…” – это наш старый, знакомый кавалерийский сигнал “Рысь”. Неужели появившаяся у Исторического музея конница перейдет в рысь?.. Долгий и несмолкаемый грохот артиллерийских и танковых дивизионов, равно как и рокот воздушных птиц, возвращает меня к действительности, и хочется снять шляпу не только перед знаменами, заслуженными в боях, но и перед рабочими и техниками, превратившими мою родину из кабальной – в могучую, гордую, независимую от заграницы страну.

Алексей Игнатьев (1877-1954), военный деятель, генерал-лейтенант. “Пятьдесят лет в строю”