Пятница, 2 июня 2017

[Американская журналистка Мегин] Келли возразила президенту, что спецслужбы располагают IP-адресами и отпечатками пальцев, которые указывают на причастность России ко взломам и атакам. На что Путин ответил: “Чьи отпечатки? Отпечатки копыт, скажите, рогов! Какие отпечатки? IP-адреса можно вообще придумать. Знаете сколько специалистов? Они сделают так, что с вашего адреса дети ваши послали. Младшая ваша трехлетняя дочь совершила эту атаку – так организуют”. “Это вообще мне антисемитизм напоминает. Во всем евреи виноваты. Сам придурок, ничего сделать не может, а евреи виноваты”, – объяснил Путин русофобские, по его мнению, настроения в мире.

“Дождь”

- Опровергаю, опровергаю, гражданка начальник… У вас скажу и во власти превеликие добьюсь со словом правды, коли здесь меня услышать не захотят…

- Говорите, мы слушаем вас.

- Так слушаете с неохотой большой и неверием в слова пострадавшего человека! А ведь вы правду насквозь – на три вершка вглубь должны видеть и бороться за нее… Он ведь вас чему учил? А-а? – показал Обольников через плечо на большой портрет Дзержинского…

- Вы нас не учите, за что нам бороться!.. Я спрашивала, почему вы отрицаете правдивость показаний вашей жены!

- Как же не отрицать? – быстро сказал Обольников. – Человек она плохой, в тюрьму меня упечь хочет.

Аркадий и Георгий Вайнеры. “Визит к Минотавру”

- Ах, – говорит, – Ефим, комси-комса, не вы ли сперли мои дамские часики, девяносто шестой пробы, обсыпанные брильянтами?

- Что вы, – говорю, – что вы, бывшая графиня! На что, – говорю, – мне дамские часики, если я мужчина? Смешно, – говорю. Извините за выражение…

И вдруг входит сам бывший граф и всем присутствующим возражает:

- Я, – говорит, – чересчур богатый человек, и мне раз плюнуть и растереть ваши бывшие часики, но, – говорит, – это дело я так не оставлю… подам ко взысканию, комси-комса. Ступай, – говорит, – отселева…

Пришел я домой, лег и лежу. И ужасно скучаю от огорчения. Потому что не брал я ихние часики.

Михаил Зощенко. “Жертва революции”