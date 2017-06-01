Четверг, 1 июня 2017

Власти Черногории запретили въезд в страну из-за причастности к войне на востоке Украины главе Чечни Рамзану Кадырову и вице-премьеру Дмитрию Рогозину. Всего в санкционный список попали 149 граждан России и Украины. Об этом сообщает “Медиазона” со ссылкой на сербское издание Pobjeda.

Из россиян в стоп-лист также попали глава Совбеза Николай Патрушев, основатель телеканала “Царьград” бизнесмен Николай Малофеев, замсекретаря генсовета “Единой России” Сергей Железняк, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, начальник Генштаба Валерий Герасимов, российский представитель в контактной группе в Минске по урегулированию ситуации на востоке Украины Сергей Грызлов и бывший командир донецких террористов Игорь Гиркин (Стрелков).

Попавшим в список запрещено также владеть имуществом и активами в Черногории.

В среду Pobjeda написала, что Россия запретила въезд действующему премьеру Черногории Душко Марковичу, спикеру парламента Ивану Брайовичу, экс-премьеру и лидеру Демократической партии социалистов Мило Джукановичу и еще целому ряду черногорских политиков. Под ограничения также попали 46 депутатов Скупщины (парламента), голосовавшие за вступление страны в НАТО, близкие к власти бизнесмены и главы крупных черногорских компаний.

В воскресенье в московском аэропорту Домодедово был задержан депутат Скупщины Черногории от правящей Демократической партии социалистов Миодраг (Мишко) Вукович. Он прибыл в Москву, чтобы оттуда вылететь в Минск на съезд парламентариев стран Центральноевропейской инициативы. Пограничники сообщили политику, что он ему запрещен въезд.

У Вуковича отобрали паспорт и препроводили в транзитную зону аэропорта. Пользоваться телефоном силовики иностранцу не разрешили. Также депутата не допускали в туалет и умывальник, заявляя, что эти помещения находятся в другой части аэропорта.

Политику стало плохо, однако помощь ему оказана не была. Лишь около полуночи другой черногорский депутат, летевший в Минск, сумел передать коллеге лекарства.

Ночью депутата освободили и разрешили проследовать дальше в Минск. Однако он решил прервать поездку. Платить за обратный билет политик отказался, и его депортировали на родину за счет России.

В понедельник посол послом России в Подгорице Сергей Грицай был вызван в черногорский МИД, где ему вручили ноту протеста.

В воскресенье министр иностранных дел страны Срджан Дарманович заявил, что Россия открыто вмешивается во внутреннюю политику Черногории и пытается сорвать ее вступление в НАТО. Он обвинил российскую разведку в явной поддержке черногорской оппозиции, которая выступала против членства страны в Североатлантическом альянсе и готовила переворот.