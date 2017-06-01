Четверг, 1 июня 2017

На Адама Осмаева, бывшего командира воевавшего в Донбассе на стороне сил АТО добровольческого батальона имени Джохара Дудаева, покушался “личный киллер” главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает Еспресо.TV.

Телеканал приводит фотографию из публикации издания “Руспрес” за 2009 год о петербургском бандите Артуре Курмакаеве (Денисултанове) по прозвищу “Динго”. Он похож на напавшего на Осмаева, который имел при себе украинский паспорт на имя Александра Дакара.

В МВД Украины отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Как выяснила Strana.Ua, паспорт нападавшего был оформлен по подложным документам на имя человека, убитого в 2001 году. Поводом для выдачи в 2016 году нового биометрического паспорта стала “смена фамилии.

Как отмечает издание, в 2011 году Одинцовский городской суд Московской области приговорил Курмакаева к восьми годам колонии по обвинению в краже более 7 миллионов рублей и в принуждении к даче ложных показаний. Как он оказался на Украине и получил документы, неизвестно.

Как сообщал Руспресс, 11 июня 2008 года в Вене Курмакаев был арестован за угрозы бывшему охраннику главы Чечни Умару Исраилову. Осенью 2004 года тот бежал в Европу и подал иск против России в Европейский суд по правам человека, в котором обвинял Кадырова в систематическом использовании пыток и похищений для усмирения несогласных в период с 2003 по 2005 годы.

На допросе в венской полиции Курмакаев сообщил, что по приказу главы Чечни он должен был убедить Исраилова вернуться, а в случае отказа убить отступника. Курмакаев также рассказал рассказывал о списках врагов Кадырова, где были 300 кандидатов на отстрел.

Взамен на эти признания Курмакаев рассчитывал на получения политического убежища в Австрии. Однако его депортировали в Россию. Там Курмакаев заявил, что в австрийской полиции подделали протоколы его допросов. “Официально заявляю: с Кадыровым не знаком. Со спецслужбами не сотрудничал, никаких заданий не получал и не выполнял”, – отметил он.

13 января 2009 года Исраилов был убит. В Австрии за это преступление были осуждены Отто Кальтенбруннер, которого следствие сочло разработчиком операции, а также Турпали Джешуркаев и Сулейман Дадаев. Кадыров заявлял, что он отрицает свою причастность к убийству Исраилова и считает, что оно было спланировано, чтобы вызвать громкий резонанс и подставить его.

Накануне в Киеве Осмаев с женой Аминой Окуевой договорились об интервью с человеком, представившимся журналистом Le Monde Алексом Вернером. При встрече в центре Киева “журналист” достал пистолет “Глок” и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Окуева из наградного пистолета ПМ четырежды выстрелила в нападавшего. Обоих раненых доставили в больницу.

В феврале 2012 года Осмаева задержали в Одессе по подозрению в совершении взрыва в квартире. Позже ФСБ заявила, что он готовил покушение на президента России Владимира Путина. В сентябре 2013 года предполагаемого подельника Осмаева Илью Пьянзина приговорили в России к десяти годам тюрьмы. Осмаева в Россию не выдали, так как он успешно обжаловал решение об экстрадиции в ЕСПЧ.

На Украине Осмаев был признан виновным в незаконном изготовлении взрывчатых веществ, пересечении границы страны по поддельным документам и повреждении имущества по неосторожности. В ноябре 2014 года Осмаева выпустили из-под стражи. Через неделю стало известно, что он присоединился к батальону имени Джохара Дудаева.

После гибели командовавшего частью бригадного генерала Чеченской Республики Ичкерия Исы Мунаева в феврале 2015 года Осмаев возглавил батальон.