Пятница, 2 июня 2017

Демонтаж ванны – рекомендации от экспертов VIVON.RU

В процессе обустройства ванной комнаты весомую долю занимают демонтажные работы, поскольку перед установкой нового оборудования необходимо снять старую купель. Чтобы освободить помещение от отслужившего агрегата недостаточно убрать лишнюю мебель и освободить проход.

Необходимо учесть отключение соседних сантехнических устройств и подводящих коммуникаций. Данные работы требуют внимания и навыков, чтобы не нарушить функциональность и не повредить расположенное рядом оборудование. О том, как правильно выполнить демонтаж ванны и каких инструкций необходимо придерживаться рассказывает эксперт интернет-магазина сантехники www.vivon.ru Евгений Обертышев.

Для проведения демонтажных работ можно пригласить специалистов-сантехников, которые профессионально занимаются данной деятельностью. При этом встает вопрос цены. Сколько стоит демонтаж ванны? Цены могут быть разные и варьируются в зависимости от региона РФ. Можно сэкономить на данной статье затрат и бесплатно провести демонтаж ванны своими руками.

Варианты и порядок проведения демонтажа

- Евгений, расскажите о правилах демонтажа ванн?

Имеются два варианта проведения демонтажных работ, которые предусматривают:

Вынос изделия в целом состоянии;

Распил конструкции на фрагменты.

При демонтаже агрегата целиком важно учесть вес конструкции, соответствие ширины проемов в санузле и у входной двери, так как для выноса оборудования может потребоваться разбор дверной коробки. Поверхность пола в комнате рекомендуется застелить, чтобы обеспечить упор и препятствовать скольжению изделия по плитке в процессе перемещения. Можно использовать прокладку из резины, ветошь или коврик. Стоит позаботиться о личной безопасности, надев защитные очки, рукавицы и закрытую обувь, которые помогут избежать возникновения бытовых травм.

Порядок проведения демонтажных работ включает:

Снятие опорных клиньев с ножек изделия; Разборку подпирающей опоры; Съем чаши купели и перемещение конструкции на бок; Вынос агрегата.

Для разборки изделия на части нужно вооружиться болгаркой и увесистым молотом, соблюдать следующие правила:

Предварительно произвести отключение коммуникаций и вынести мебель; Поочередно отделять фрагменты конструкции; Обрезку подключения подводящих труб производить с помощью болгарки.

Инструмент можно использовать для распила крупных разобранных частей, что позволит решить вопрос с утилизацией, так как фрагменты легко войдут в мусорный контейнер.

Отличия в демонтаже ванн из различных материалов

- В чем особенности демонтажа акриловых ванн?

Конструкции с основой из акрила доставляют меньше всего трудностей благодаря небольшому весу купели, который позволяет без труда перемещать изделие. Если акриловый агрегат не помещается в дверной проем, он без проблем распиливается.

- Как правильно демонтировать конструкции из чугуна?

Особенностью изделий с чугунной основой является большой вес, который затрудняет свободное перемещение устройства. При демонтаже агрегатов из чугуна целиком требуется несколько помощников, чтобы организовать вынос купели из дома. Можно выбрать вариант разбора устройства по частям с применением кувалды. Для того, чтобы разбить купель на мелкие фрагменты придется изрядно попотеть.

- Что необходимо знать при демонтаже ванн из стали?

Процедура съема стального агрегата практически аналогична работе с чугунной моделью. Плюсом конструкций из стали выступает облегченная процедура распила, относительно небольшой вес по сравнению с изделиями из чугуна.

Что делать со старой ванной?

- Читатели интересуются, что делать с демонтированной чашей? Какие имеются варианты организованной утилизации старой сантехники?

После снятия износившейся купели многие выносят старую конструкцию на улицу, не зная, что и отработавшая купель может принести доход. Ванны не считаются бытовым мусором, поэтому их нельзя выставить возле подъезда. Особенно это касается чугунных моделей, которые охотно примут в пункте приема металлолома и их большой вес в данном случае сослужит добрую службу. Туда можно отвести и стальной агрегат, изделия из акрила в данных пунктах не востребованы, поэтому их утилизацию можно произвести, отправив на централизованную свалку.

Евгений, спасибо за подробные рекомендации и полезные советы по процедуре демонтажа ванн.