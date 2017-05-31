Среда, 31 мая 2017

Крушение самолета Ту-154 под Сочи могло произойти из-за нарушения пространственной ориентировки командира воздушного судна. Об этом заявили в Минобороны по итогам расследования катастрофы, сообщает Интерфакс.

Расследование авиакатастрофы завершено. В комиссию входили эксперты Минобороны, Минтранса, Межгосударственного авиационного комитета, Минпромторга и авиационного концерна “Туполев”. “В ходе работы комиссии экспертами были внимательно проанализированы все обстоятельства, предшествовавшие авиационному происшествию, а также изучены технические параметры полета Ту-154 с момента взлета с аэропорта Сочи”, – сообщили в военном ведомстве.

“По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки – ситуационной осведомленности командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям”, – сообщили в военном ведомстве.

Не выявлено воздействия на самолет “внешних факторов”, нарушений при заправке самолета в Сочи, отступлений от правил рассадки пассажиров и “загрузки и центровки перевозимого груза, вес которого составлял 152 кг”.

Между тем “Коммерсант” со ссылкой на неназванных участников расследования сообщает, что перед катастрофой командир воздушного судна Роман Волков плохо ориентировался в пространстве. Еще на земле он не сразу понял, с какой из двух взлетно-посадочных полос аэропорта он должен взлетать. После взлета Волков он начал “эмоционально, с применением ненормативной лексики, выяснять у экипажа, каким именно курсом они взлетели”. Однако цитат с речевого самописца издание не приводит.

По словам источников, Ту-154 начал набор высоты с нужным углом 15 градусов. Однако затем Волков отклонил штурвал от себя, замедлив подъем. На 53-й секунде полета командир распорядился убрать закрылки, хотя самолет еще не поднялся до 500 метров. В результате с высоты 231 метр самолет начал снижаться. Затем Волков резко наклонил самолет влево, задав ему крен 53 градуса. Это ускорило снижение, и на 73-й секунде полета Ту-154 задел левым крылом воду и развалился.

“Потеряв сразу после взлета видимые ориентиры – хорошо освещенные зону аэродрома, береговую линию – и оказавшись в ночном мареве над Черным морем, управляющий пилот оказался во власти соматогравитационных иллюзий. Вместо того чтобы довериться показаниям приборов, как того требуют все летные инструкции, пилот Волков стал ориентироваться на собственные физиологические ощущения”, – приводит издание мнение источников.

Причиной таких действий Волкова источники называют его “эмоционально-физиологическое утомление”, а также отсутствие “устойчивых навыков” пилотирования в сложных ситуациях. Отмечается, что руководители военной авиации нарушили ряд положений инструкций и отправили в полет “неслетанный” экипаж, собранный в последний момент из разных эскадрилий.

В марте “Коммерсант” сообщал, что по итогам технической части расследования самолет до последнего момента был в контролируемом полете под управлением Волкова. Уже тогда версия его ошибочных действий из-за потери ориентации стала приоритетной.

Рано утром 25 декабря 2016 года Ту-154Б-2 Минобороны, следовавший из Москвы на российскую авиабазу Хмеймим в Сирию, потерпел крушение через две минуты после вылета из аэропорта Адлера, где приземлялся на дозаправку. На борту самолета находились 92 человека – восемь членов экипажа и 84 пассажира. В их числе были музыканты ансамбля им. Александрова, направлявшиеся выступать перед российскими войсками, а также журналисты, военные, чиновники Минобороны и Елизавета Глинка (доктор Лиза). Все они погибли.