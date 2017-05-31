Среда, 31 мая 2017

Октябрьский райсуд Екатеринбурга отказался продлить содержание в спецприемнике для иностранцев 58-летнего уроженца Казахстана, лица без гражданства Василия Бабины, отбывшего 25-летний срок в колонии. О решении, принятом в среду, тогда же написал на ФБ-странице ОНК Свердловской области член комиссии Дмитрий Халяпин.

После освобождения Бабина выехал в Алтайский край к родственникам.

30 мая, как сообщал адвокат бывшего заключенного Роман Качанов, Верх-Исетский райсуд города признал незаконными решения Минюста и регионального УМВД о нежелательности пребывания Бабины в России и его депортации.

Бабину задержали в феврале 1992 года за преступление, совершенное еще до распада СССР. В сентябре 1993-го он был приговорен к расстрелу. Президент Борис Ельцин заменил осужденному смертную казнь 25-летним сроком в колонии особого режима. Бабина содержался в ИК-56 “Черный беркут” в поселке Лозьвинский Ивдельского городского округа Свердловской области. Все годы заключения у осужденного оставался советский паспорт, который ему и выдали при освобождении из колонии.

Как передавал E1.Ru, незадолго до освобождения Бабины администрация “Черного беркута”, вместо того чтобы оформить осужденному российский паспорт, направила в Минюст запрос о признании его пребывания в России нежелательным. Сразу после выхода из колонии Бабину по решению Октябрьского райсуда Екатеринбурга поместили в спецприемник. При этом из Казахстана на запрос суда ответили, что бывший заключенный не имеет гражданства этой страны. Таким образом, депортировать его оказалось некуда.

23 мая Конституционный суд признал не соответствующими Основному закону нормы КоАП, не позволяющие выдворяемым из страны апатридам обжаловать свое содержание в спецприемниках. Согласно действующим нормам лица без гражданства, в отличие от иностранных граждан, могут находиться в изоляции до двух лет, пока не истечет срок действия постановления об их выдворении.