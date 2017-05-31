Среда, 31 мая 2017

SMS-рассылка с предупреждением об урагане в Москве, случившемся в понедельник, не была сделана по вине старшего ответственного дежурного офицера центра управления кризисными ситуациями столичного главка МЧС, дежурившего 28 мая. Об этом сообщает Лента.Ру со ссылкой на неназванный источник, “знакомый с ситуацией”.

Дежурный, передает издание, оставил рассмотрение сообщения, поступившего от синоптиков, следующей смене. Сменщик же, заступивший 29-го числа, не сделал рассылку, поскольку посчитал, что предупреждения уже отправил его коллега.

Идет служебная проверка, говорится в публикации.

В результате урагана в столице погибли 11 человек, в Подмосковье – пятеро. В числе жертв – 11-летняя школьница, которую задавило упавшим деревом в городе Раменское.

За медицинской помощью в Москве обратились 168 пострадавших, 146 из которых были госпитализированы. В Подмосковье в больницы попали 34 человека. Состояние некоторых пострадавших оценивалось как тяжелое.

В Москве ураган повалил больше 3,5 тысячи деревьев, повредил кровли 140 многоэтажек и свыше 1,5 тысячи машин. В Подмосковье упало больше 3 тысяч деревьев, пострадали кровли 42 жилых домов и одного роддома, а также 322 автомобиля.

Обесточены оказались больше 300 населенных пунктов, 16,5 тысячи жилых домов, в которых живут свыше 44 тысяч человек, и 1375 дачных домов.

Вечером во вторник Центральное управление по гидрометеорологии сообщило, что синоптики предупредили МЧС об урагане уже в субботу. Однако уведомления о стихийном бедствии спасатели разослали не всем абонентам мобильной связи, причем рассылка была сделана, когда ураган уже почти закончился.

В МЧС на это возразили, что в прогнозе Росгидромета ситуация не оценивалась как чрезвычайная, требующая экстренного оповещения граждан. “Скорость ветра ожидалась менее 25 метров в секунду, то есть 17-22 метра в секунду, – пояснили в ведомстве. – Другого прогноза от Росгидромета не поступало и не было”.

Столичный главк СКР еще в понедельник начал доследственную проверку по фактам гибели и травмирования людей. Проверку ведет и подмосковное управление ведомства. О возбуждении уголовных дел пока не сообщалось.