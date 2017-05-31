Среда, 31 мая 2017

Прокуратура Шалинского района Чечни направила в Ленинский райсуд Грозного иск о блокировке доступа к “рисункам и карикатурам” французского сатирического журнала Charlie Hebdo, “преследующим цель оскорбить религиозные чувства верующих и распространение которых может служить предпосылкой к разжиганию национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды”. Такая информация появилась в среду на сайте регионального надзорного ведомства.

О каких именно публикациях идет речь, в сообщении не уточняется.

Как отмечает “Новая газета”, иск подан через несколько недель после выхода номера журнала с карикатурой, посвященной преследованиям представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. На карикатуре глава региона Рамзан Кадыров был изображен с половым членом во рту. Рисунок сопровождался надписью “Только Кадыров имеет право красить губы”.

Преследования геев в Чечне встретили крайне негативную реакцию на Западе. 2 мая канцлер Германии Ангела Меркель призвала Владимира Путина вмешаться в ситуацию, “чтобы обеспечить сохранение прав меньшинств”.

В понедельник новый президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что договорился с Путиным о том, что они будут вместе следить за соблюдением прав ЛГБТ-сообщества в Чечне. “Я очень четко указал президенту Путину, чего ожидает Франция в этом вопросе”, – заметил французский лидер.

Карикатуры Charlie Hebdo неоднократно вызывали раздражение российских чиновников. В январе 2015 года Роскомнадзор вынес предупреждение целому ряду изданий за перепечатку рисунков французского журнала. В декабре прошлого года Минобороны резко раскритиковало карикатуры, посвященные катастрофе Ту-154 под Сочи.