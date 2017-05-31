Среда, 31 мая 2017

Россия запретила журналисту “Новой газеты” гражданину Узбекистана Худоберди Нурматову (псевдоним Али Феруз) выехать в одну из европейских стран. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

“Сегодня консул одного европейского государства встречался с миграционной службой России. Россия отказывается легализовать меня здесь и не разрешает этой европейской стране вывезти меня, – отметил Феруз. – Не понимаю чего они добиваются и чего хотят. Совсем не понимаю. Я уже было свыкся с мыслью, что мне тут не разрешать жить. Но уехать и жить в другом месте?”

16 марта Феруза задержали полицейские и доставили в ОП “Пресня”. В полиции сообщили, что причиной задержания стало нарушение им иммиграционных правил (статья 18.11 КоАП). На журналиста составили административный протокол и взяли подписку о явке в суд. Санкция по этой статье предусматривает помимо штрафа обязательную высылку из России.

“Насколько нам известно, это сделано по требованию узбекской стороны, откуда он уехал несколько лет назад, когда его пытались вербовать местные спецслужбы”, – заявил главный редактор издания Дмитрий Муратов. По его словам, биография Феруза ранее была досконально проверена российским МВД, за два года работы в редакции к нему также не было никаких претензий.

“В настоящее время Феруз имеет законные основания находиться в России, поскольку недавно получил письмо из МВД об отмене решения об отказе в предоставлении ему временного убежища. До тех пор, пока ходатайство об убежище не будет рассмотрено вновь, он может оставаться на территории России”, – подчеркнули в “Новой”.

17 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремле не получали обращения Феруза с просьбой об убежище в России. “Мы слышали и видели сообщения СМИ о том, что якобы он обращался, но мы не получали никаких обращений, это единственное, что я могу констатировать”, – сказал Песков. – Никаких бумаг мы не получали, мне неизвестно о том, что какие-то входили обращения на этот счет”.

Между тем у “Новой газеты” есть документальные подтверждения того, что запрос по поводу Феруза в администрации президента не только получили, но и отреагировали на него, переправив его в МВД. Ответ из ведомства редакция получила в январе.

4 мая РИА “Новости” сообщило, что МВД окончательно отказало Ферузу в убежище. Теперь журналист обязан уехать из России. “Если он этого не сделает, то подлежит помещению в изолятор временного содержания и последующей депортации”, – отметил источник агентства. По его словам, в 2008 году Феруз был фигурантом уголовного дела. Осужденный за терроризм житель Тамбова Алексей Никитин заявлял, что именно Феруз вовлек его в экстремистскую деятельность. “Нурматов распространял печатное издание Мухаммад Джамил Зину “Исламская акида по священному Корану и достоверной сунне”, внесенное решением Лефортовского районного суда Москвы в апреле 2015 года в перечень экстремистских материалов. Он же занимался последующим трудоустройством Никитина под начало вербовщиков запрещенной группировки “Исламское государство”, – заявил источник.

По сведениям источника, Феруз нелегально находится в России более пяти лет. “В последнее время с помощью “Новой газеты” и адвокатов пытался получить в России официальный статус, что с таким прошлым и при отсутствии законных оснований нереально, -

сказал источник. – Органами полиции начата проверка “Новой газеты” по факту незаконного трудоустройства иностранца, не имеющего патента в России”.