Среда, 31 мая 2017

Министерство финансов США включило в санкционный список в рамках расширения ограничительных мер против КНДР три российских компании. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В “черный список” вошли АО “Независимая нефтегазовая компания” экс-главы “Роснефти” Эдуарда Худайнатова, сбытовая “дочка” ННК – АО “ННК-Приморскнефтепродукт”, а также компания Ardis-Bearings LLC. Худайнатов ​возглавлял “Роснефть” в 2010- 2012 годах, уступив этот пост Игорю Сечину. Он также некоторое время проработал первым вице-президентом компании. Худайнатов считается соратником Сечина, отмечает РБК.

Также под санкции подпал российский гражданин Игорь Мичурин, связанный с компанией Korea Tangun Trading Corporation. Компания была включена в санкционный перечень Совета безопасности ООН в 2009 году как одно из юридических лиц, которые “являются участниками или обеспечивают поддержку, в том числе иными незаконными путями, программ КНДР, связанных с ядерным оружием, другими видами оружия массового уничтожения и баллистическими ракетами”.

21 марта сообщалось, что Вашингтон готовит против Северной Кореи новый пакет санкций из-за продолжающейся разработки ядерного оружия и средств доставки. Американскими властями рассматривалась возможность отключить КНДР от мировой финансовой системы, а также ввести ограничения против ряда находящихся в Китае организаций и банков, обеспечивающих внешнюю торговлю КНДР.

5 мая Палата представителей США приняла законопроект о новых санкциях против КНДР. В частности, документ запрещает судам КНДР и стран, не соблюдающих резолюции Совбеза ООН в ее отношении, находиться в американских водах и портах США. Для этого предполагается выявлять нарушения в портах Владивостока, Находки и Ванино в России, сирийских портах в Латакии и Тартусе, двух портах в Китае и международном аэропорте в Тегеране.

Кроме того, законопроект предлагает наделить пограничников и таможенников США правом досматривать грузы на судах, которые прошли неоднократно нарушавшие санкции порты, а также грузы на морских и воздушных судах, побывавших в течение года в портах и аэропортах КНДР.

Глава комитета по обороне и безопасности Совфеда Виктор Озеров назвал законопроект “абсурдным”. По словам Озерова, Россия “никого не только в свои порты, но и в территориальные воды без разрешения не пустит”. Сенатор заверил, что Москва выполняет решение СБ ООН о санкциях против КНДР. В свою очередь член оборонного комитета верхней палаты парламента Алексей Пушков заявил, что Россия не позволит осуществлять контроль за своими портами, назвав законопроект “акцией военного времени” и “грубейшим нарушением международного права”.