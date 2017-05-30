Вторник, 30 мая 2017

Судья Железнодорожного горсуда Подмосковья Ольга Петухова присудила бывшему политзеку Ильдару Дадину 2,2 миллиона рублей компенсации за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщает Интерфакс. Средства взыскиваются с Минфина России.

Иск, поданный 21 апреля, удовлетворен частично: сам Дадин требовал компенсацию в сумме 5 миллионов рублей.

Дадин стал первым в России осужденным по статье 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах). 7 декабря 2015 года судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь приговорила Дадина к трем годам общего режима (

ВИДЕО). 31 марта 2016-го судья Мосгорсуда Наталья Борисова, рассмотрев апелляционную жалобу Дадина, сократила ему срок до двух с половиной лет (

ВИДЕО). Мосгорсуд и Верховный суд отклонили кассационные жалобы на приговор.

Между тем 10 февраля нынешнего года было опубликовано постановление Конституционного суда с требованием пересмотреть решения по делу Дадина. Кроме того, КС указал, что приговор к лишению свободы по статье 212.1 УК возможен лишь в том случае, если действия, которые инкриминируются обвиняемому, “повлекли за собой утрату публичным мероприятием мирного характера, причинение существенного вреда конституционно охраняемым ценностям”. Суд обязал Госдуму внести в статью 212.1 соответствующие коррективы.

В связи с этим решением защита Дадина 13 февраля подала в ВС надзорную жалобу на приговор активисту. 22 февраля президиум ВС постановил освободить Дадина. За активистом признали право на реабилитацию. Как заявлял на слушаниях прокурор Леонид Коржинек, два постановления по вмененных Дадину административным статьям на момент возбуждения уголовного дела не вступили в законную силу, а следовательно, открытие дела было неправомерным.

26 февраля Дадин был освобожден из ИК-5 Алтайского края в Рубцовске.

С учетом времени, проведенного до приговора под домашним арестом, активист был лишен свободы 2 года 1 месяц – с 30 января 2015 года. В СИЗО и колониях после приговора Дадин провел почти 1 год 4 месяца.

14 апреля стало известно, что администрация ИК-5 в Рубцовске официально извинилась перед Дадиным в связи с его реабилитацией. Между тем в соответствии с УПК официальное извинение реабилитированному за причиненный ему вред должен приносить прокурор. Почему эта обязанность была возложена на фсиновцев, неизвестно.