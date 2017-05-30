Вторник, 30 мая 2017

Судья Симферопольского райсуда аннексированного Крыма Андрей Кулишов отказался допустить российского журналиста, бывшего советского политзека Александра Подрабинека в качестве общественного защитника в процесс зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, против которого сфабриковано дело о сепаратизме. Об этом сообщила на своей ФБ-странице дочь политика Айше Умерова.

Решение было принято на прошедших в среду предварительных слушаниях по делу. Отказ в допуске Подрабинека Кулишов объяснил тем, что для рассмотрения этого ходатайства журналисту следовало присутствовать в суде лично.

Все прочие ходатайства, заявленные адвокатом Эдемом Семедляевым, также были отклонены. В частности, передают “Крым.Реалии”, Кулишов отказался перенести слушания из-за отсутствия Эмиля Курбединова – другого адвоката Умерова. Кроме того, судья отказался ввести в процесс третьего адвоката – Марка Фейгина. Также Кулишов отклонил ходатайство об исключении из дела протокола допроса адвоката Николая Полозова – бывшего защитника Умерова, который был привлечен ФСБ в качестве свидетеля и тем самым выведен из дела. Семедляев настаивал, что допрос был проведен с нарушением закона, а следовательно, протокол допроса Полозова является недопустимым доказательством.

Первое заседание в рамках разбирательства по существу дела назначено на 7 июня; начало в 14:30.

Хотя предварительные слушания в соответствии с российским УПК проходят в закрытом режиме, больше десятка активистов пришли к зданию суда поддержать Умерова. Туда же перед заседанием прибыли три микроавтобуса с омоновцами и несколько полицейских.

По окончании слушаний гаишники предъявили Умерову претензии в том, что он припарковал машину в неположенном месте. Зампред Меджлиса возразил, что на это место его направил парковщик. После примерно 15 минут споров гаишники, не объясняя оснований, досмотрели багажник машины и в итоге отпустили Умерова.

Зампред Меджлиса живет в Бахчисарае; соответственно, его дело подсудно Бахчисарайскому райсуду – туда оно и было направлено прокуратурой. Однако 27 марта судья российского верховного суда Крыма Неля Фарина по представлению председателя Бахчисарайского райсуда Елены Лягиной изменила подсудность дела, передав его в Симферопольский райсуд. Лягина заявляла, что, поскольку Умеров в 2005-2014 годах возглавлял администрацию Бахчисарайского района, необходимо “исключить со стороны участников уголовного судопроизводства предположение о наличии заинтересованности судей… в исходе рассмотрения данного уголовного дела”.

Сам Умеров и адвокат Курбединов тогда не возражали против такого решения. В дальнейшем, однако, защита политика обжаловала решение Фариной. 4 мая коллегия верховного суда региона в составе Наны Петюшевой (председательствующая), Михаила Соболюка и Эдуарда Белоусова подтвердила передачу дела в Симферопольский райсуд.

О фабрикации дела против Умерова стало известно 12 мая 2016 года. По части 2 статьи 280.1 российского УК (публичные призывы к сепаратизму через СМИ) политику грозит до пяти лет колонии. Он находится под подпиской о невыезде.

Умерову вменяется интервью, данное 19 марта 2016-го в прямом эфире крымскотатарского телеканала ATR, который после изгнания из Крыма работает в Киеве. Как утверждает ФСБ, зампред Меджлиса “публично призывал к необходимости нарушения территориальной целостности РФ”.

Следствие вел чиновник крымского главка ФСБ старший лейтенант юстиции Игорь Скрипка. В деле три тома объемом примерно 250 страниц каждый.

Умеров не признает вину; показаний на следствии он давать не стал. В публичных комментариях политик пояснял, что в действительности выступает за восстановление территориальной целостности как Украины, так и России в международно признанных границах этих стран.

Летом Умеров отказался от прохождения амбулаторной психэкспертизы, которую незаконно назначил Скрипка. После этого следователь через суд добился отправки политика на трехнедельную стационарную экспертизу в психбольницу. Туда его забрали 18 августа из кардиологии, где он находился с предынфарктным состоянием. В психбольнице у Умерова, страдающего среди прочего сахарным диабетом, произошел скачок сахара в крови. Тогда Умеров потерял сознание. 7 сентября, по окончании обследования, зампреда Меджлиса освободили из психбольницы.

Осенью фигуранты второго дела крымских мусульман в знак солидарности с Умеровым также отказались от амбулаторной экспертизы, и ФСБ отправила в психбольницу и их. В дальнейшем на стационарное обследование поместили также обвиняемых по третьему и четвертому делам мусульман. Причины решений в отношении этих политзеков, насколько известно, не уточнялись.

16 декабря появилась информация, что ФСБ начала проверку по факту еще одного выступления политика – в рамках телемоста “Светлый Крым” в эфире киевского “17 канала” 10 декабря 2015 года. В своей двухминутной речи зампред Меджлиса заявил, что проблема возвращения Крыма Украине не может быть решена силовым путем, поскольку полуостров наводнен российскими военными. Возвращению Крыма, заявил политик, поспособствуют международная изоляция России, падение цен на нефть, а также гражданская блокада полуострова.

Умеров также призвал украинцев не отказываться от Крыма. “Нормальные граждане Украины должны понимать, что Крым – это составная часть Украины и за нее стоит бороться”, – подчеркнул он.

В окружении политика опасались, что по итогам проверки в дело будет включен новый эпизод. Однако дела за выступление на телемосте возбуждено не было – в окончательной редакции обвинения, предъявленной Умерову 31 января 2017 года, так и остался один первоначальный эпизод – интервью ATR.