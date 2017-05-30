Вторник, 30 мая 2017

Трибунал при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма в полном объеме отклонил иск “Газпрома” о взыскании с украинского “Нафтогаза” долга за газ, поставленный в 2013-2014 годах по контракту 2009 года. Об этом сообщается на сайте “Нафтогаза”.

Одновременно удовлетворен иск украинской компании о пересмотре цены на поставленный газ с учетом рыночных условий.

Также арбитраж полностью отменил запрет реэкспорта газа, содержащийся в контракте 2009 года.

Между тем, передает Интерфакс, “Газпром” заявляет, что нынешнее решение по делу промежуточное, а окончательное будет вынесено не ранее конца июля.

С иском в Стокгольмский арбитраж “Газпром” обратился в июне 2014 года. “Нафтогаз” подал встречный иск – о ретроактивном изменении цены, возмещении переплат и отмене запрета реэкспорта. По состоянию на январь нынешнего года исковые требования “Газпрома” составляли 31,75 миллиарда долларов, требования “Нафтогаза” – 18,1 миллиарда долларов.

В середине января “Нафтогаз” заявил, что не намерен до решения Стокгольмского арбитража оплачивать счет “Газпрома” на 5,3 миллиарда долларов по правилу “бери или плати”.

С 25 ноября 2015 года Украина прекратила закупки российского газа. Председатель правления “Нафтогаза” Андрей Коболев тогда заявил, что страна может обеспечить себя топливом из Европейского союза как предстоящей зимой, так и зимой 2016-2017 годов.

В июне 2016-го председатель правления “Газпрома” Алексей Миллер заявил, что “Нафтогаз” просит возобновить поставки газа со второго полугодия. Месяц спустя Коболев заверил, что Украина будет закупать российский газ, только если “Газпром” подпишет дополнительное соглашение к договору 2009 года.