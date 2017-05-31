Среда, 31 мая 2017

Когда стоимость одного и того же продукта в зависимости от его присутствия в местах продажи, рассчитанных на разный уровень достатка и амбиции людей, меняется в разы – объяснить можно. Уже в самих этих словах «уровень достатка» и «амбиции» содержится расшифровка и обоснование добавочной стоимости, которая легла в основу цены реализации (смотрите по ссылке).

Но когда речь идет о товарах первой необходимости, где цена подымается в разы, только в зависимости от упаковки, которая в реальности – копеечная, об уровне достатка и амбициях покупателя речь не идет. Скорее здесь можно говорить об амбициях производителя и продавца, которые хотят с помощью обмана покупателя, неискушенного в реальной экономике, обеспечить себе безбедное существование.

Я обратила внимание на то, как сейчас у нас продается хлеб. Самый обыкновенный, а не какой-то особенный. Его стоимость в два раза (!) отличается, от упакованного в целлофановую бумажку от неупакованного. Естественно, что неупакованный, сразу же раскупается. Остается только тот, что вдвое дороже. Поэтому можно говорить о том, что хлеб, любой, подорожал в два раза.

То же самое можно сказать и о других продуктах питания, почти всех. О чем это говорит? Об экономическом кризисе? Мне кажется, это говорит гораздо о большем, о кризисе отношений между людьми.

Хлеб, это товар, который, без которого не обойтись никому. Ни пенсионеру, ни инвалиду, ни богатому, ни бедному. Если богатый может себе позволить купить хлеб, испеченный по лучшим технологиям, из лучших сортов муки, с различными добавками, в красивой упаковке, то человек с низким уровнем достатка вряд ли может себе позволить хлеб, который вдвое дороже его реальной стоимости. А это значит, что те, кто производит этот продукт и те, кто его продает, пытаются за счет самых малоимущих слоев населения сохранить уровень своего личного достатка. Не за счет улучшения технологий или каких-то других экономических мер, а за счет обмана потребителя. А красивая упаковка, ни что иное, как инструмент, кисточка, которой можно замазать людям глаза.

Я много лет проработала в рекламе и очень хорошо знаю истинную стоимость упаковки и этикетки. То, что выпускается массовыми тиражами, стоит копейки. А упаковка и этикетка никогда не заказываются малыми партиями. От этого их цена только падает, но никак не растет. И сколько бы ни стоила упаковка, она не может (не должна!) равняться стоимости самого продукта. Иначе это было бы нерентабельно. А если это происходит, то говорит либо о глупости производителя, либо о его злом умысле.

Такой продукт, как хлеб, выпускается не ради упаковки. И любой другой продукт или товар, тоже. Если цена упаковки равняется или выше цены товара, значит, в этом есть какой-то смысл.

Есть одна хитрая уловка, которая может ввести в заблуждение покупателя. Это частая смена упаковки и этикетки. Я долго не могла понять, почему виноделы так часто меняют упаковку и выпускают так много винных серий, в то время как производят одно и то же вино? Когда мне стали понятны все эти уловки, на душе стало противно. Ведь чем больше меняется и делается красивым внешний вид продукта, тем больше искушение делать плохо то, что внутри.

Почему молдавское вино сейчас так теряет в своем имидже, хотя и выглядит все очень красиво, благодаря дизайнерам? Да потому, что урожай винограда не резиновый и количество качественного вина невозможно увеличить ничем, кроме как разбавив его и разлив по разным красивым бутылкам с разными названиями и этикетками. И увеличить свой доход не в разы, а в десятки раз.

Когда производитель, прибегающий к таким уловкам, плачется на свою трудную жизнь (а бизнесмены только и делают, что жалуются), меня просто тошнит. А ведь сейчас так поступают не только виноделы. Все, кто производят продукты питания, все, кто производит одежду и прочие товары, используют труд дизайнеров и других рекламных специалистов, только с одной целью – продать как можно дороже то, что реально стоит во много раз дешевле.

Недавно прочла у одного из своих френдов о том, что стоимость завтрака в одном из отелей Швейцарии на двоих человек равнялась 50евро. Речь сейчас не о том, дорого это или дешево для человека, который мог себе позволить такую роскошь.

Речь о том, сколько может съесть за завтраком человек? И каким должен быть этот завтрак, чтобы стоить таких денег? Быть может речь шла о каких-то редких продуктах, которые просто не могут стоить дешево? Например, икра лосося? Таковой там не было.

Два яйца и чашка кофе с булочкой могут стоить таких денег, как продукт? Или это цена за амбиции?

Наверное, если есть амбиции, то цена разумна. А если их нет? А ведь повальный рост цен на все и, параллельно, все большее количество рекламы, красивостей, даже там, где это не нужно, говорят о многом.

Быть может именно поэтому и возник экономический кризис, что реальная цена материальных вещей стала слишком завышенной, а продукты, которые могли бы быть употреблены во благо людям, просто выбрасываются за невостребованностью из-за слишком высокой цены, которая должна удовлетворять амбиции и сверх потребности отдельной кучки потерявших совесть и чувство реальности, людей?