Понедельник, 29 мая 2017

Американская разведка во время президентских выборов 2016 года перехватила переговоры чиновников российского правительства, в которых упоминалось наличие у России некоей “уничижительной” информации о будущем президенте США Дональде Трампе и его ближайших помощниках. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух бывших сотрудников разведки и источник в Конгрессе.

По данным источников телеканала, речь в перехваченных разведкой переговорах шла о неких финансовых вопросах. Собеседники CNN заявили, что в российском правительстве обсуждали, сможет ли Москва с помощью угрозы публикации неудобной информации иметь рычаг давления на ближайшее окружение Трампа. В разведке пришли к выводу, сказал один из источников, что в России были уверены в результативности такого способа влиять на политику новой американской администрации. “Русские могут преувеличивать веру в свое влияние”, – заключил информатор.

Источники не уточнили, о каких конкретно помощниках Трампа шла речь в перехваченных разговорах. По словам одного из информаторов CNN, в своем сообщении разведка скрыла упоминавшиеся в разговоре имена с американской стороны, но из контекста было понятно, что речь шла о людях из избирательного штаба Трампа.

Однако, отметили собеседники телеканала, компрометирующие сведения о Трампе и его окружении, которые есть у России, могут быть “преувеличены или даже подделаны” как часть кампании дезинформации, которую Россия вела во время во время выборов.

Пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер назвал информацию о наличии у России компромата на окружение Трампа “ложными и непроверенными заявлениями из анонимных источников, сделанными, чтобы оклеветать президента”. “В реальности проверка доходов президента за последние десять лет показала, что у него нет вообще никаких финансовых связей”, – сказал Спайсер. По словам пресс-секретаря, использование оппонентами Трампа утекших сведений разведки “играет на руку нашим (Америки. – Ред.) противникам и ставит нашу страну под угрозу”.

Бывший руководитель избирательного штаба Трампа Пол Манафорт отверг обвинения в незаконном получении каких-либо финансов и злоупотреблениях при работе с Трампом и предыдущем сотрудничестве с иностранными чиновниками. По словам Манафорта, нужно дождаться результатов официального расследования российского вмешательства в выборы, которое ведут комитеты по разведке обеих палат Конгресса.

В ФБР отказались комментировать опубликованную информацию. Также телеканал не смог связаться с представителями директора Национальной разведки США и экс-советником Трампа по нацбезопасности Майклом Флинном.

10 января CNN сообщил о наличии у российских спецслужб компромата на Трампа. Москва, заявлял телеканал, собирала материалы для дискредитации не только демократов, но и республиканцев, однако опубликовала лишь те сведения, которые нанесли ущерб сопернице Трампа на выборах Хиллари Клинтон.

Позже Buzzfeed опубликовал полный текст документа, на котором основывался CNN. В нем среди прочего утверждалось, что Трамп принимал участие в секс-вечеринках в президентском номере отеля Ritz Carlton в Москве в 2013 году, а также давал взятки через аффилированные с ним компании в ходе визитов в Петербург.

11 февраля CNN и Buzzfeed сообщили о частичной подлинности “компромата”. При этом речь не шла о “наиболее скандальных и непристойных” частях документа.