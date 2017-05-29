Понедельник, 29 мая 2017

Президиум Астраханского облсуда под председательством зампреда суда Татьяны Шустовой прекратил за отсутствием состава преступления дело об экстремизме против лидера движения “Русские Астрахани” Игоря Стенина, приговоренного к двухлетнему сроку. Об этом сообщает “Кавказский узел”.

Таким образом, суд удовлетворил кассационную жалобу адвоката политзека Татьяны Иванушкиной. Теперь Стенин должен выйти на свободу, у него есть право на реабилитацию и получение компенсации за незаконное преследование.

“Верховный суд ткнул астраханские суды носом в очевидное. То, что Игорь Стенин не призывал никого к экстремистской деятельности, а его уголовное дело абсолютно политически мотивированное, было ясно с самого начала, – сказал адвокат Дамир Гайнутдинов, представляющий интересы политзека в ЕСПЧ. – Теперь Игорю предстоит пройти процедуру реабилитации, получить от имени Российской Федерации извинения прокурора и компенсацию за более чем год, проведенный в заключении. Государство перед ним в очень большом долгу, и пока этот долг не будет оплачен, жалобу из Европейского суда по правам человека отзывать не стоит”.

При этом адвокат считает, что Стенин “выиграл в лотерею”, а этот прецедент вряд ли повлияет на судьбу других политзеков. “В делах Андрея Бубеева, Рафиса Кашапова, Дарьи Полюдовой, десятков других людей, на годы отправленных за решетку, оснований для обвинения было не больше, а их защита также делала все возможное и невозможное, чтобы доказать суду и обществу их невиновность, – сказал Гайнутдинов. – Пока сама система антиэкстремистского законодательства не будет реформирована, а российские суды не перестанут прятаться за спинами “экспертов в погонах”, боясь взять на себя ответственность за правосудие, никто не может чувствовать себя в безопасности”.

Дело против Стенина ФСБ возбудила в январе 2015 года. Активисту вменили часть 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму через интернет). Поводом к открытию дела послужил пост, который Стенин, выступающий во “Вконтакте” под псевдонимом Ингвар Стефан, опубликовал 28 августа 2014-го, в разгар наступления российских войск на Мариуполь, в ВК-группе “РОА Русские Астрахани (от 14 до 88)”. Пост состоял всего лишь из двух фраз: “Смерть кремлевским оккупантам! Руки прочь от Украины!”.

Фабула дела при этом оказалась сфабрикована – активисту наряду с его текстом вменили и еще один. Непосредственно под постом Стенина находится комментарий пользователя Сергея Романова. Романов скопировал небольшой текст о ситуации в зоне АТО, помещенный в тот же день на личной ФБ-странице украинским журналистом Петром Шуклиновым, а также дал ссылку на оригинал публикации.

Процесс Стенина вела судья Советского райсуда Астрахани Лилия Лисицкая. Слушания проходили в закрытом режиме. На суде, так же как и на следствии, Стенин подчеркивал, что под его постом выше комментария Романова стоят лайки, что было бы невозможно, если бы пост и комментарий представляли собой одну публикацию. Он ходатайствовал о приобщении к материалам дела своей переписки со службой поддержки “Вконтакте”. Агенты поддержки подтвердили, что пост Стенина и комментарий Романова – это две разные записи. Однако судья Лисицкая в ходатайстве отказала.

16 мая 2016 года Лисицкая вынесла Стенину приговор. 28 июля судья Астраханского облсуда, член его президиума Адиля Тагирова оставила решение Лисицкой в силе. 26 октября судья этого же суда Евгения Теслина отклонила первую кассационную жалобу осужденного.

В январе 2017-го стало известно, что жалоба на приговор Стенину направлена в ЕСПЧ.

Согласно приговору Стенин должен был отбывать срок в колонии-поселении. 9 сентября 2016 года он в соответствии с предписанием уголовно-исполнительной инспекции явился на участок колонии-поселения в ИК-10 в своем городе. Однако почти сразу после прибытия туда на политзека наложили взыскание по надуманному поводу; кроме того, его поставили на профучет. После этого, 27 сентября, фсиновцы подали в суд представление об ужесточении Стенину приговора. Вскоре, однако, бумага была отозвана, поскольку политзека незаконно этапировали в Тамбовскую область.

7 ноября Стенин был доставлен в тамбовскую КП-2. Два дня спустя, 9-го числа, его отправили в ШИЗО в первый раз, а 21 ноября – во второй. По словам политзека, с 9 сентября по 20 ноября он “провел в ШИЗО и транзитных камерах в общей сложности 42 дня”.

При этом уже 10 ноября КП-2 обратилась в суд с тем же представлением, что и астраханская колония. 28 ноября судья Кирсановского райсуда Надежда Королева заменила политзеку колонию-поселение колонией общего режима. 24 января 2017 года Тамбовский облсуд подтвердил это решение. 1 марта Стенина этапировали в ИК-3 в том же регионе.