Понедельник, 29 мая 2017

Судья Люблинского райсуда Москвы Марина Васина, рассматривающая иск миллиардера Алишера Усманова к лидеру Партии прогресса Алексея Навальному, отклонила все ходатайства ответчика. Об этом сообщает пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Навальный просил вызвать в суд в качестве свидетелей премьера Дмитрия Медведева, возглавляющих фонды “Дар” и “Соцгоспроект” его однокурсников Илью Елисеева и Алексея Четверткова, первого вице-премьера Игоря Шувалова и еще нескольких человек. Кроме того, ответчик ходатайствовал о приобщении к делу фильма “Он вам не Димон”, программы “Кактус”, в которой шла речь об Усманове, а также ряд документов. Навальный также просил истребовать из Узбекистана вынесенный в 80-х годах приговор Усманову.

Всего Навальный подал 16 ходатайств, и все они были отклонены. После этого политик заявил об отводе судьи Васиной. Она удалилась в совещательную комнату, после чего отклонила и это ходатайство.

“Выполняя поручение высших должностных лиц, Усманов пытается переключить все внимание на себя. Поэтому он подает в суд и устраивает всякие веселые штуки – видеообращения записывает, конкурсы мемов объявляет, – заявил Навальный. – Все это делается только для того, чтобы я удалил фильм “Он вам не Димон”. Я сразу говорю – ничего удалено не будет”.

13 апреля Усманов подал иск о защите чести и достоинства к Навальному и основанному им Фонду борьбы с коррупцией. Поводом он назвал упоминание о себе в расследовании ФБК о недвижимости Медведева. Как выяснил ФБК, несколько фондов, связанных с лицами из окружения премьера, получали от бизнесмена деньги и загородные усадьбы. В частности, фонду “Соцгоспроект” компания Усманова USM Holdings передала участок в Одинцовском районе Подмосковья площадью более 4 гектаров.

Сам Усманов уверяет, что передача этого участка “Соцгоспроекту” была частью сделки обмена недвижимостью. По утверждению миллиардера, за эту землю он получил от фонда участок площадью 12 гектаров в селе Успенское на Рублевке. Навальный, однако, настаивает, что бизнесмен лжет. Как поясняет политик, землю в Успенском Усманов купил у двух коммерческих фирм и приобретением одного и передачей другого участка нет никакой связи.

Усманов также требует опровержения информации о неуплате налогов в России, об увольнении им руководителей издания “Коммерсант” в 2011 году, а также слов Навального о том, что будущий миллиардер в 80-х годах был осужден “за мошенничество или изнасилование.

После этого Навальный и Усманов обменялись несколькими видеообращениями. 18 мая политик вызвал миллиардера на дебаты.

24 мая Усманов от дебатов отказался. “Я ждал извинений, а не дебатов, – заявил миллиардер. – А вместо этого услышал ложь, пиар очередные заявления вроде вы украли у нас руду”.

Усманов сравнил Навального с персонажем булгаковского “Собачьего сердца” Полиграфом Полиграфовичем Шариковым. “Какие дебаты? Это все равно что делать дебаты между правдой и ложью. У нас дебаты будут в суде, Алексей Полиграфович Навальный. Тьфу на тебя еще раз!” – заключил свое обращение Усманов.