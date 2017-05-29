Понедельник, 29 мая 2017

Сенат Нидерландов одобрил ратификацию соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Об этом сообщает УНИАН.

Рассмотрение вопроса состоялось во время пленарного заседания верхней палаты голландского парламента. Депутаты голосовали вставанием с мест. Было видно, что “за” проголосовало значительное большинство, поэтому председатель сената Анки Брукерс-Кнол объявила о принятии акта. Сенат Нидерландов состоит из 75 депутатов.

Теперь решение должен подписать король страны, после чего оно вступит в силу после публикации в Государственном журнале.

23 февраля правительственный закон о ратификации соглашения об ассоциации Украина-ЕС поддержала палата представителей парламента Нидерландов.

Нидерланды было единственной страной Евросоюза, не ратифицировавшей соглашение. После того, как все страны одобрят документ, его будет должен утвердить Совет Евросоюза.

6 апреля 2016 года в стране прошел референдум о ратификации соглашения Украина-ЕС. Явка составила 32,28 процента избирателей. Из них 61 процент проголосовал против.

14 апреля того же года премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о намерении начать переговоры с европейскими странами по внесению изменений в соглашение. 19 апреля отзыва законопроекта о ратификации соглашения удалось избежать: парламент страны дал правительству время на принятие решения по итогам референдума.