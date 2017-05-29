Понедельник, 29 мая 2017

Судья Коптевского райсуда Москвы Виталий Белицкий приговорил защитника столичного парка Дубки Дмитрия Бойнова к 3 годам 3 месяцам условно по сфабрикованному делу о побоях и хулиганстве. Об этом сообщила в своем твиттере функционерка Партии 5 декабря Юлия Галямина.

Как уточняет Каспаров.Ру, испытательный срок, назначенный Бойнову, составляет 3 с половиной года. На это время Белицкий наложил на активиста дополнительное наказание – запрет посещения публичных мероприятий.

47-летний Бойнов объявлен виновным по пункту “а” части 2 статьи 116 (нанесение побоев из хулиганских побуждений; в новой редакции этот состав описывается статьей 116, из которой исключены части и пункты) и части 2 статьи 213 УК (хулиганство, связанное с сопротивлением лицу, охраняющему порядок).

В прениях сторон, прошедших 22 мая, прокурор запрашивал для подсудимого 3 с половиной года условно.

На заседании во вторник Белицкий возобновил судебное следствие для просмотра видео, ранее не продемонстрированного по техническим причинам. Затем прения прошли повторно.

Прокурор выразил возмущение тем, что адвокат активиста Татьяна Прилипко назвала чоповцев и прораба, проходящих потерпевшими по делу, терпилами. “Если такие процессы будут продолжаться, вам все чаще придется слышать это слово, – парировала защитница. – Потому что это не потерпевшие – это лгуны”.

Сам активист вину не признал. “Люди выходили не хулиганить, а отстоять свое право, – заявил он в последнем слове. – Хулиган не будет писать запросы в прокуратуру и другие надзорные органы”.

Согласно фабуле дела, 12 мая 2016 года Бойнов, пытавшийся не допустить бетономешалку на незаконную стройку в парке, подрался с чоповцами и прорабом, которые отталкивали его с дороги. Как утверждается, активист распылил в лицо чоповцам перцовый газ из баллончика, а прораба ударил костылем.

Защита настаивала, что охранники сами, отталкивая обвиняемого к бордюру, несколько раз ударили его. Газ же Бойнов распылил, чтобы отбиться от чоповцев, поскольку прораб отобрал у него костыль и активист боялся споткнуться о бордюр и упасть.

Сам обвиняемый подчеркивал, что предупредил чоповцев о намерении распылить газ, как того и требует закон.

С костылем Бойнов ходил после того, как 8 апреля того же года был искалечен полицейскими отдельной роты патрульно-постовой службы УМВД по Северному округу столицы. В тот день активиста вместе с несколькими другими гражданами, протестовавшими против стройки, задержали. Когда Бойнова подвели к автобусу, полицейский, который держал активиста справа, нанес ему крайне болезненный удар в правое колено.

Пострадавший стал кричать и просить о помощи, однако силовики затащили его в автобус. Его проволокли по ступеням, ударив головой об пол и повредив спину. Активист продолжил просить о помощи, однако полицейские ухмылялись и заявляли, что он симулирует.

В итоге скорую вызвал кто-то либо из других задержанных, либо из группы поддержки. Бойнова доставили в травмпункт, а оттуда – в Боткинскую больницу. Медики обнаружили у него перелом правого колена, ушибы грудной клетки и поясницы, а также спазм почек.

14 апреля активист обратился в СКР с требованием открыть против полицейских дело по пункту “а” части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия). За это преступление кодекс предусматривает от 3 до 10 лет колонии.

Между тем дела открыли как по факту ранения Бойнова, так и против самого активиста. Оба дела возбудила полиция. О ходе расследования первого из них в СМИ, насколько известно, не сообщалось.

Небольшой парк Дубки находится в Тимирязевском районе на севере Москвы. Некоторое время назад там было решено незаконно построить 22-этажный дом с подземной парковкой. В таком случае, однако, парк утратил бы статус объекта культурного наследия. Кроме того, строительство перекрыло бы путь грунтовым водам, погубив тем самым деревья.

2 марта 2016 года в Дубках началась вырубка под стройплощадку. Тогда жители близлежащих домов организовали круглосуточное дежурство в парке, блокируя проезд техники.

По информации “Медиазоны”, в итоге стройку удалось приостановить.