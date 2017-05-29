Понедельник, 29 мая 2017

Родная мать 9-летнего Оскара Миронова, задержанного в центре Москвы за чтение стихов, подала в полицию заявление с требованием привлечь мачеху ребенка Кристину Скавронски по статье 151 УК (вовлечение несовершеннолетнего в попрошайничество). Как передает радио “Комсомольская правда”, об этом заявил замначальника управления информации и общественных связей столичного главка МВД Юрий Титов.

В заявлении, рассказал чиновник, говорится, что мальчик и до этого собирал деньги за уличные выступления, хотя мать просила отца ребенка Илью Скавронски запретить ему это делать. Кроме того, добавил Титов, мать Оскара обвинила мачеху в том, что она отбирала у Оскара весь заработок, оставляя ему только мелочь.

Как заявила сотрудница полиции Дарья Терехина, задерживавшая Оскара, мальчик не объяснил силовикам, как связаться с его родителями. По словам Терехиной, когда полицейские сообщили ребенку, что заберут его в отдел, тот попытался убежать с сумкой.

Между тем сам Скавронски в понедельник сообщил радио “Говорит Москва”, что до случая в пятницу у полицейских не было претензий к ребенку. По утверждению Скавронски, инцидент случился из-за “конкретного патруля, который повел себя аморально, бесчеловечно, за всеми рамками”.

26 мая на Воздвиженке полицейские жестко задержали Миронова, декламировавшего прохожим стихи из “Гамлета” Шекспира. Ребенок находился в центре города вместе с мачехой. Она сидела на скамейке и читала книгу в паре десятков метров от мальчика.

Подъехавшие полицейские без каких бы то ни было объяснений схватили Оскара и потащили с собой. Кристина попыталась заступиться за пасынка; силовики, матерясь, порвали ей одежду и разбили планшет. Оскара без мачехи посадили в машину и привезли в ОП “Арбат”.

Скавронски, приехавшему в отдел, заявили, что Оскара забрали за попрошайничество. На отца мальчика оформили протокол по статье 5.35 КоАП (неисполнение родителями или законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Сам Скавронски, однако, указывал, что ребенок не попрошайничал. “Он занимается театральной деятельностью, – пояснял отец мальчика. – Для него эти выходы на улицу – это борьба с комплексами”.

Оскара освободили из отдела после полуночи. Отец остался с адвокатами в отделе писать заявления на полицейских. Позже адвокаты сообщили, что протокол, оформленный на Скавронски, будет аннулирован.

Между тем в субботу столичный главк СКР объявил о начале доследственной проверки в отношении Кристины Скавронски на предмет наличия в ее действиях состава статьи 318 УК (применение насилия к представителю власти).

На другой день полиция заявила, что протокол на Илью Скавронски аннулировать не станет. Кроме того, силовики сообщили, что на Кристину Скавронски также оформлен протокол – по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского).