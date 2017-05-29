Понедельник, 29 мая 2017

Действующая в Киеве прокуратура Автономной Республики Крым возбудила дело об информационной войне России против Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства. Дело квалифицировано по части 1 статьи 437 УК Украины (планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны), предусматривающей от 7 до 12 лет колонии.

“Беспрецедентность этого уголовного производства состоит в том, что впервые правовую оценку получит информационная составляющая гибридной войны России против Украины”, – подчеркивается в публикации.

Дело возбуждено по материалам СБУ. Расследуются факты действий российских чиновников и их крымских коллаборантов, направленных как на оккупацию полуострова, так и на создание условий для вынужденного переселения граждан Украины с захваченной территории. Особое внимание, отмечает прокуратура, предполагается уделить фактам “склонения жителей полуострова к ненависти к народам Украины, в том числе путем манипуляций общественным мнением через средства массовой информации и социальные сети”.

О конкретных подозреваемых по делу в сообщении ведомства не говорится.

СБУ в своей публикации об открытии дела напомнила, что, по оценкам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, после аннексии Крыма с полуострова выехали 10 тысяч граждан, преимущественно крымских татар, причем треть вынужденных переселенцев – дети.

В начале нынешнего месяца стало известно, что Главная военная прокуратура Украины приступила к следственным действиям по делу о срыве операции, планировавшейся для отражения российской агрессии в Крыму. Суд выдал ведомству разрешение на доступ к документам Генштаба Вооруженных сил Украины за время с 24 февраля по 10 марта 2014 года, а при необходимости – на выемку этих бумаг.

Сговор с Россией, приведший к аннексии Крыма, вменяется беглому экс-президенту страны Виктору Януковичу. В мае начался заочный суд над Януковичем по этому делу. Бывшему президенту, скрывающемуся в России, вменяются государственная измена, посягательство на территориальную целостность страны и пособничество в ведении агрессивной войны.

Между тем Международный уголовный суд в Гааге продолжает расследование дела о преступлениях России, возбужденное по заявлению Киева. 14 ноября 2016 года прокурор Гаагского трибунала Фата Бенсуда признала ситуацию в аннексированных Крыму и Севастополе “равнозначной международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией”.