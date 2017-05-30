Вторник, 30 мая 2017

Еще несколько десятилетий назад идея интернета и самого компьютера казалась фантастикой, что уж говорить о приборах, массово производящих одежду, мебель, промышленные изделия и даже продукты питания.

3d печать фигурок людей

Сейчас это, как и многое другое из фантастических романов, постепенно становится будничной реальностью.

Что такое 3d печать?

Изобретение 3d принтера позволило реализовать идею воспроизведения предмета по его фотографии или рисунку. Это уникальное устройство дает возможность получить абсолютно идентичные копии редких предметов искусства, скопировать в мельчайших деталях хрупкий череп доисторического человека или выполнить макет будущего сооружения по его компьютерной модели. С развитием технологии она становится проще и доступнее, в настоящее время на 3d принтере можно изготавливать различные вещи, стоимость которых уже доступна широким массам.

Технология получения 3d изображения

Осуществляется работа при помощи полимерного порошка и луча лазера. Получив задание, устройство сканирует объект или изображение, послойно перенося его на порошок. Каждый слой «спаивается» лазерным лучом. В результате получается прочное и красивое изделие, а излишки порошка просто удаляются и идут в дальнейшую работу. Современные 3d принтеры дают возможность получать цветные изделия, что делает их незаменимыми, когда требуются абсолютно уникальные и прикольные сувениры подарки.

Возможности широкого использования 3d печати

Удешевление себестоимости продукции, получаемой при помощи 3d принтеров, привело к бурному развитию сувенирной отрасли, ориентированной на производство уникальных изделий для подарков. С помощью этих устройств можно получать изделия, поражающие своим идеальным сходством с оригиналом. Можно создать собственное изображение, например, фантастическое инопланетное существо или растение, система его отсканирует, а принтер воспроизведет в мельчайших подробностях. Получается своеобразная материализация идей — все это весьма близко в фантастике! Читайте подробнее про 3D принтеры для метала http://www.3d-store.ru/pro/pechat-metallom/

Еще более интересное воплощение в жизнь — создание 3d печать фигурок людей, нарисованных или реально существующих. Еще более удивительно то, что можно получить как миниатюру, так и фигуру в полный рост. Для свадебного торта можно заказать изображения жениха и невесты, а на день рождения любимой девушки, подарить ее собственный скульптурный портрет. Можно запечатлеть своего ребенка младенцем, а он сможет увидеть самого себя в детстве, будучи взрослым человеком. Использование 3d печати дает возможность получить необыкновенный опыт — увидеть самого себя со стороны.

Создание точных копий людей может использоваться в самых разных сферах жизни, но длясувенирной промышленности это одно из самых перспективных направлений развития.