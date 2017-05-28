Воскресенье, 28 мая 2017

76-летний сотрудник ЦНИИмаш Владимир Лапыгин, осужденный к семи годам колонии строгого режима по “шпионскому” делу, направил президенту Владимиру Путину прошение о помиловании. Об этом сообщается на сайте “Открытой России”.

Сейчас прошение рассматривается в комиссии по помилованию Тверской области, где ученый отбывает наказание. Одновременно Лапыгин направил кассационную жалобу в Верховный суд.

До этого подробности дела Лапыгина были неизвестны. Как выяснила правозащитница Зоя Светова, ученый написал текст “Как я стал шпионом”, в котором раскрыл подробности своего дела.

Следствие обвиняло Лапыгина в том, что он передал в КНР “программный комплекс, позволяющий рассчитывать оптимальные аэродинамические характеристики гиперзвуковых летательных аппаратов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну”.

Сам Лапыгин утверждает, что передал китайской стороне только ознакомительную версию программы. Ученый действовал в интересах ЦНИИмаша и намеревался заключить с китайскими партнерами выгодный контракт. Кроме того, подчеркивает Лапыгин, программа, которую он передал в КНР, была создана в ЦНИИмаше в 2010 году и получила заключение о возможности ее открытого опубликования в декабре того же года.

Однако уже после возбуждения дела руководство ЦНИИИмаша по требованию ФСБ засекретило программу. Назначенные ФСБ эксперты также подтвердили наличие гостайны в переданных Лапыгиным материалах. Одним из основных экспертов был Алексей Галактионов, бывший аспирант Лапыгина и его подчиненный, с которым у ученого были неоднократные конфликты. Защита добилась признания судом этой экспертизы недопустимым доказательством.

Однако суд отклонил предложенные защитой для проведения повторной экспертизы кандидатуры. Эксперты, отобранные судом и прокуратурой, подтвердили результаты первой экспертизы.

“Обвинение в госизмене сфабриковано от начала и до конца”, – подчеркивает Лапыгин.

Лапыгин был задержан в мае 2015 года и помещен под домашний арест. При этом о преследовании ученого СМИ сообщили лишь два месяца спустя.

Приговор Лапыгину был вынесен Мосгорсудом 6 сентября 2016 года; в СМИ информация о решении появилась лишь 23-го числа. Ученого взяли под стражу в зале суда. 14 декабря Верховный суд подтвердил приговор.

15 февраля стало известно, что 23 российских ученых, многие из которых коллеги Лапыгина по ЦНИИмаш, направили Владимиру Путину письмо с просьбой помиловать ученого. В числе подписантов документа – академики РАН Владимир Левин, Сергей Суржиков и Василий Фомин, а также член-корреспондент РАН Иван Егоров.

Как говорится в обращении, Лапыгин – “честный, ответственный, порядочный человек, уважаемый руководитель, авторитетный специалист”. Ученые соглашались с тем, что их коллега “совершил непозволительный поступок”, передав “без надлежащего оформления некие материалы китайской стороне”. Однако, отмечали они, “он мог поступить так, лишь понимая как специалист, что это не принесет вреда его стране”. “Человек с такой репутацией не мог предать свою страну”, – настаивали подписанты.

“Для 76-летнего человека с последствиями двух серьезнейших ДТП любой срок в колонии строгого режима равносилен смертному приговору”, – подчеркивалось в письме.