Воскресенье, 28 мая 2017

СБУ провела обыски в офисах “Яндекса” в Киеве и Одессе. Об этом сообщил Marketing Challenge со ссылкой на пресс-секретаря спецслужбы Елену Гитлянскую.

По словам Гитлянской, обыски проводятся по делу, открытому по статье 111 УК Украины (государственная измена; от 12 до 15 лет колонии). Дела по этой статье возбуждаются в том числе в связи с угрозами информационной безопасности страны.

Как передают “Ведомости”, в “Яндексе” подтвердили данные об обысках. “Информацией о причинах сегодняшних действий СБУ мы пока не располагаем, – рассказал PR-директор компании Очир Манджиков. – К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию”.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о причинах обысков.

По окончании обысков СБУ объявила, что менеджмент “Яндекса” незаконно собирал и передавал в Россию персональные данные граждан страны, в том числе чиновников, военных и правоохранителей. “По данным СБУ, – говорится в сообщении, – информация передавалась спецслужбам РФ для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций в нашей стране в ущерб суверенитету Украины, территориальной целостности и неприкосновенности”.

Силовики изъяли сервера и документацию, которые будут направлены на экспертизу. В частности, заметила спецслужба, эксперты “проанализируют перенаправление трафика украинских пользователей на российские сервера, а также проверят координацию противоправных действий с территории Российской Федерации”.

16 мая вступил в силу указ президента Украины Петра Порошенко о расширении санкций против России. В санкционный список попали 1228 физических и 468 юридических лиц. Среди них оказалась соцсети “Вконтакте” и “Одноклассники”. Доступ к ним на территории Украины решено заблокировать. Под санкции также подпали Mail.Ru Group и ООО “Яндекс”, их дочерние украинские компании, разработчик словарей и программ для распознавания текста ABBYY и крупнейший поставщик софта для делопроизводства 1С. Доступ к их ресурсами также должен быть прекращен. Кроме того, провайдеры обязаны заблокировать сайты “Лаборатории Касперского” и DrWeb, уже находящихся под санкциями.