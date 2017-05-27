Суббота, 27 мая 2017

В Москве на акции против сноса пятиэтажек полиция потребовала убрать баннеры с упоминанием мэра Сергея Собянина. Об этом сообщает один из организаторов Алексей Рыклин.

На сцене был укреплен баннер “Собянинскую реновацию под снос”. “Только что генерал из Нацгвардии, сказал что эта растяжка “оскорбляет мэра”, – написал Рыклин. Организаторы согласились заменить лозунг на “Реновацию под снос”.

Полиция не разрешала начинать шествие по улице Вавилова с растяжкой “Собянина – в отставку!”. Однако колонна все равно пошла. По оценке корреспондента “Граней”, в шествии участвовало не менее пяти тысяч человек. В МВД заявили, что число участников мероприятия составило около 3 тысяч.

Протестующие несли плакаты “Закон о реновации сносит Конституцию”, “Мечтаете о сносе – останетесь с носом”, “Хватит уродовать Москву”, “Нас лишают собственности голосованием других людей”.

Участники шествия скандировали: “Это наш город, и нам решать – наши дома будут стоять!”

В районе пересечения с улицей Дмитрия Ульянова состоялся митинг. На нем выступили лидкр “Яблока Сергей Митрохин, правозащитник Лев Пономарев и другие.

Видеорепортаж Дмитрия Борко:

16 мая акция объединенной оппозиции была анонсирована на сайте партии ПАРНАС. Оппозиционеры требуют отозвать из Госдумы законопроект о программе реновации столичного жилья и “реально решить вопрос” расселения ветхого жилищного фонда. “14 мая десятки тысяч москвичей сказали НЕТ закону о сносе домов и принудительном переселении москвичей. Вместо того чтобы прислушаться к мнению горожан, мэрия рисует голосование на своем портале. Именно поэтому жизненно необходимо продолжить давление, – говорилось в обращении организаторов. – Квартиры, дома и городская земля – это наша собственность, и только мы можем решать, когда, куда и под какие гарантии мы готовы переселяться. Мы требуем снять закон о реновации с рассмотрения. Мы требуем уважать наше право распоряжаться своим жильем”.

19 мая мэрия Москвы согласовала проведение марша и митинга против сноса пятиэтажек. “Предлагалось два варианта, вторым было повторение акции на проспекте Сахарова. Мы выбрали Черемушки, так как это непосредственно район, где запланирован снос 121 дома. Кроме того, здесь возможно проведение шествия”, – заявил Митрохин.

В субботу акция противников реновации прошла на Суворовской площади в Москве. По данным столичного МВД, в ней приняли участие около тысячи человек. По оценкам организаторов, митинг собрал от 2 до 3,5 участников.

14 мая В Москве митинг против сноса пятиэтажек собрал более 20 тысяч участников (

ФОТО). Демонстранты пришли с плакатами “Жилище неприкосновенно! Статья 25 Конституции”, “Частная собственность – основа права”, “Сначала жилье дольщикам, потом реновация”. Авторы сразу нескольких разных плакатов уподобили реновацию депортации. Еще часть плакатов содержала критику властей, в частности мэра Москвы Сергея Собянина, и олигархов. Со сцены митинга звучали призывы “Собянина в отставку!”.