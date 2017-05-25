Четверг, 25 мая 2017

Гэри Кон, главный советник президента США Дональда Трампа по экономическим вопросам, заверил, что Вашингтон не только не смягчит санкций против Москвы, но при определенных обстоятельствах, напротив, может их ужесточить. Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление чиновника в кулуарах саммита “большой семерки”, открывшегося на Сицилии.

“Я думаю, президент ясно дал понять, как русские могут добиться отмены санкций”, – добавил Кон.

Накануне Трамп, выступая на саммите НАТО в Брюсселе, поставил угрозу со стороны России в один ряд с проблемами терроризма и миграции. “Мы должны быть твердыми, мы должны быть сильными, мы должны быть бдительными”, – подчеркнул президент Соединенных Штатов.

В конце марта госсекретарь США Рекс Тиллерсон заверил, что санкции против России останутся в силе, пока Москва не выполнит условия минских договоренностей и не вернет Украине аннексированный Крым.

В начале апреля постпред США в ООН Никки Хейли уже заявляла, что Вашингтон не исключает новых санкций против Москвы. Заявление Хейли было сделано в связи с химической атакой войск сирийского диктатора Башара Асада, поддерживаемого Россией, на город Хан-Шейхун, который контролируют повстанцы. Покрывая Асада, заметила дипломат, Россия либо демонстрирует, что знала о наличии у диктатора химоружия, либо обнаруживает полную некомпетентность.