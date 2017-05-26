Пятница, 26 мая 2017

В больнице города Фолс-Чёрч, штат Вирджиния, 26 мая в возрасте 89 лет умер американский политолог Збигнев Бжезинский. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на дочь покойного.

Политолог родился 28 марта 1928 года в Варшаве в семье польского дипломата Тадеуша Бжезиньского. В 1938-м Тадеуш Бжезиньский получил назначение в Канаду, и семья выехала туда вместе с ним. По окончании университета в Канаде Бжезинский перебрался в США; в 1953 году в Гарвардском университете защитил диссертацию по советологии. Польский октябрь и Венгерская революция 1956-го утвердили политолога в мысли о том, что восточноевропейские страны способны противостоять СССР.

В 1958 году Бжезинский получил американское гражданство. После этого он вступил в Демократическую партию и включился в практическую политику. В 1960-м был внешнеполитическим советником кандидата в президенты США Джона Кеннеди. Предостерегал от враждебной политики в отношении восточноевропейских стран. Уже тогда Бжезинский указывал, что СССР вступил в стадию экономического и политического застоя и в итоге распадется на отдельные национальные государства.

В дальнейшем, работая в администрации президента Линдона Джонсона, политолог выступал с идеей панъевропейской конференции. Идея получила реализацию несколько лет спустя по окончании президентства Джонсона, в 1973 году. Тогда была организована Конференция по безопасности и сотрудничеству в Европе, в 1995-м преобразованная в ОБСЕ.

В 1977-1981 годах Бжезинский был советником по национальной безопасности в администрации президента Джимми Картера. Это был высший государственный пост, который занимал политолог. Бжезинский способствовал дальнейшей нормализации отношений с коммунистическим Китаем. Также он сыграл важную роль в подписании Кэмп-Дэвидских соглашений между Израилем и Египтом.

Бжезинский выступал в поддержку советских диссидентов. После вторжения СССР в Афганистан разработал стратегию подрыва советских позиций в этой стране, к реализации которой привлек Саудовскую Аравию, Пакистан и Китай.

После ухода из Белого Дома Бжезинский почти до самой смерти продолжал участвовать в практической политике, имея репутацию одного из самых авторитетных экспертов. Ряд крупных американских политиков считаются его учениками. В их числе Мадлен Олбрайт, госсекретарь США в президентство Билла Клинтона.

В феврале 2014 года Бжезинский встречался в Мюнхене с лидерами украинской Революции достоинства. После победы революции резко осудил аннексию Крыма, сравнив Владимира Путина с Гитлером и Муссолини. В апреле 2014-го выступил за прямую военную помощь США Украине.

Бжезинскому принадлежит ряд книг. Самая известная из них – “Великая шахматная доска” (1997). В этой работе исследуются возможности США сохранить гегемонию в Евразии, преодолев конкуренцию России и Китая.