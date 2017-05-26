Пятница, 26 мая 2017

Судья Октябрьского райсуда Екатеринбурга Ольга Полякова обязала администрацию ИК-10 строгого режима в черте города Чусовой Пермского края допустить к политзеку Борису Стомахину екатеринбургского психолога Дмитрия Халяпина. О решении по административному иску Стомахина и Халяпина, вынесенном в четверг, сообщает Межрегиональный центр прав человека.

Интересы истцов представлял адвокат Роман Качанов. Как уточняют “Правозащитники Урала”, он указал, что часть 6.1 статьи 12 Уголовно-исполнительного кодекса (основные права осужденных) закрепляет право заключенных на помощь не только фсиновских, но и гражданских психологов. Сам Халяпин заметил, что действия администрации ИК-10 нарушают его право на занятие профессиональной деятельностью.

Заявление о допуске Халяпина Стомахин подал в марте 2016 года. Однако, когда психолог 19 апреля 2016-го прибыл в колонию, его к политзеку не допустили.

К администрации ИК-10 был подан иск. 27 июля судья того же Октябрьского райсуда Екатеринбурга Елена Петровская объявила, что иск частично удовлетворен. В зачитанном ею решении действия ИК-10 были признаны незаконными, однако требования ко фсиновцам обеспечить встречу политзека с психологом не содержалось.

Однако, когда Качанов получил текст решения на руки, фразы о признании действий тюремщиков незаконными в нем не оказалось. Адвокат подал Петровской ходатайство об исправлении ошибки. 24 октября судья ходатайство отклонила, заявив, что имела место не ошибка в тексте решения, а ее оговорка при оглашении текста на слушаниях.

При этом администрация ИК-10, несмотря на то что в тексте решения Петровской в исковых требованиях ко фсиновцам было отказано, подала в Свердловский облсуд апелляционную жалобу.

Обжаловал текст решения и Качанов. Также он подал жалобу на определение Петровской об отказе исправить ошибку.

8 декабря коллегия областного суда в составе Татьяны Соболевой (председательствующая), Аллы Колпаковой и Дмитрия Гылкэ отменила решение Петровской и вынесла новое, которым удовлетворила оба исковых требования, в котором, во-первых, признала действия фсиновцев незаконными, а во-вторых, обязала их обеспечить встречу Стомахина с Халяпиным.

27 декабря Халяпин повторно прибыл в ИК-10, однако, несмотря на решение Свердловского облсуда, его вновь не допустили к политзеку. Фсиновцы заявили, что у Стомахина еще не подошло время для очередного краткосрочного свидания: на такие свидания политзек имеет право раз в полгода. Между тем по закону психологическая помощь приравнивается к юридической, и на психологов, так же как и на адвокатов, ограничения не распространяются. Качанов, сопровождавший Халяпина, указал на это фсиновцам, однако они доводы адвоката проигнорировали.

После этого в суд и был подан новый иск. Судья Полякова, так же как и ранее Свердловский облсуд, удовлетворила оба требования заявителей.

В ближайшее время Халяпин вновь намерен отправиться в ИК-10. Если администрация и в этот раз не допустит его к Стомахину, правозащитники не исключают, что подадут в службу судебных приставов заявление с требованием открыть против фсиновцев дело по статье 315 УК (неисполнение решения суда), предусматривающей до двух лет колонии.

На судью Петровскую в связи с ее отказом исправить текст июльского решения адвокат Качанов подал жалобу председателю Октябрьского райсуда Александре Евладовой. В марте нынешнего года правозащитники опубликовали датированный 6 февраля ответ Евладовой, в котором сообщалось, что Петровская ушла в отставку. Причина отставки не пояснялась.