Пятница, 26 мая 2017

Мало кому из наших государственных деятелей досталось столько неприязни, лжи-напраслины, сколько выпало на долю Константина Победоносцева, правоведа, мыслителя, близкого советника двух государей, четверть века (1880-1905) фактически возглавлявшего Русскую церковь в должности обер-прокурора Святейшего синода… Нет сомнений в том, что на небосклоне эпохи он являлся ярким светилом… На посту обер-прокурора Победоносцев, свято веривший в истинность православия, убежденный, что церковь и государство должны составлять единое целое, старался ограничивать всех, кто от этой истины уклонялся, – как иноверцев, так и православных. Добился запрета театральных представлений в Великий пост, противодействовал облегчению разводов и, что особенно возмущало публику, под страхом наказания требовал от семинаристов обязательно бывать на церковных службах… Те, кто общался с Константином Петровичем лично, находили его интереснейшим, энциклопедически образованным собеседником, отмечали доброту, милосердие, отзывчивость… После нигилистической вакханалии 1860-1870-х, толкавшей Россию в омут анархии, присутствие Победоносцева и подобных ему людей в ближайшем окружении царя являлось для сохранения государства условием крайне необходимым… Опорой и надеждой Руси, самодержавного порядка представлялся Победоносцеву простой народ, который в своей непросвещенности хранит веру церкви и верность государю, постигает истину интуитивно… Константин Петрович являлся человеком великого ума и нравственной чистоты.

Егор Холмогоров, публицист

Должность, которую занимал Топоров, по назначению своему составляла внутреннее противоречие, не видеть которое мог только человек тупой и лишенный нравственного чувства. Топоров обладал обоими этими отрицательными свойствами. Противоречие, заключавшееся в занимаемой им должности, состояло в том, что назначение должности состояло в поддерживании и защите внешними средствами, не исключая и насилия, той церкви, которая по своему же определению установлена самим богом и не может быть поколеблена ни вратами ада, ни какими бы то ни было человеческими усилиями. Это-то божественное и ничем не поколебимое божеское учреждение должно было поддерживать и защищать то человеческое учреждение, во главе которого стоял Топоров с своими чиновниками. Топоров не видел этого противоречия или не хотел его видеть и потому очень серьезно был озабочен тем, чтобы какой-нибудь ксендз, пастор или сектант не разрушил ту церковь, которую не могут одолеть врата ада. Топоров… был вполне уверен, что народ состоит из существ совершенно других, чем он сам, и что для народа необходимо нужно то, без чего он очень хорошо может обходиться. Сам он в глубине души ни во что не верил и находил такое состояние очень удобным и приятным, но боялся, как бы народ не пришел в такое же состояние, и считал, как он говорил, священной своей обязанностью спасать от этого народ. Так же как в одной поваренной книге говорится, что раки любят, чтоб их варили живыми, он вполне был убежден, и не в переносном смысле, как это выражение понималось в поваренной книге, а в прямом, – думал и говорил, что народ любит быть суеверным. Он относился к поддерживаемой им религии так, как относится куровод к падали, которою он кормит своих кур: падаль очень неприятна, но куры любят и едят ее, и потому их надо кормить падалью.

Лев Толстой. “Воскресение”