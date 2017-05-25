Четверг, 25 мая 2017

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов (Лорд) лично присутствовал при пытках помещенных в секретные тюрьмы геев. Об этом говорится в новом докладе Human Rights Watch о преследовании гомосексуалов в регионе.

По свидетельству двоих задержанных во время облав, Даудов приходил в место незаконного содержания под стражей и наблюдал, как геев пытают, сопровождая это “своими собственными оскорбительными ремарками”. Еще один задержанный рассказал, что он видел Даудова на одной из баз силовиков в Чечне, когда он был там во время издевательств над заподозренными в гомосексуальности. В Аргуне и Грозном Даудова видели трое проинтервьюированных организацией жертв преследований.

Двое подвергшихся похищениям рассказали, что Даудов также присутствовал во время “церемонии” публичного покаяния, когда задержанных возвращали родственникам и требовали “признания и покаяния” перед старшими мужчинами рода.

Большинство собеседников HWR утверждают, что слышали в разговорах удерживавших их силовиков упоминания о Даудове. Из разговоров полицейских следовало, что он лично дал команду на жестокую “зачистку” гомосексуалов в Чечне и обсуждал этот вопрос с Рамзаном Кадыровым. Однако ни один из проинтервьюированных правозащитниками не видел главу Чечни в секретных тюрьмах.

Как передает “Говорит Москва”, чиновник секретариата парламента Чечни Делимхан Джамалдинов заявил, что Даудов не намерен комментировать публикацию HRW. “Плевать мы хотели на то, что пишут какие-то европейские подкормочные продажные журналисты”, – пояснил кадыровец.

5 апреля в “Новой газете” вышла статья журналистки Елены Милашиной, в которой рассказывалось, что задержанных в республике гомосексуалов держат в секретной тюрьме в Аргуне. В публикации утверждалось, что за преследованием гомосексуалов в регионе стоят Даудов начальник ОМВД по Аргуну Аюб Катаев. В статье также говорилось, что Даудов присутствовал при освобождении задержанных и передаче их родственникам.

22 мая “Новая газета” сообщила, что преследования гомосексуалов в республике продолжаются. В частности, продолжают функционировать секретные тюрьмы и осуществляются внесудебные казни. В публикации говорилось, что одним из убитых в связи с подозрением в гомосексуальной ориентации стал сотрудник Росгвардии.