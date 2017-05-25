Четверг, 25 мая 2017

Крымскотатарский адвокат Эмиль Курбединов награжден премией ирландской неправительственной организации Front Line Defenders для правозащитников, находящихся в опасности. Об этом сообщается на сайте НПО.

Награждение состоялось в Дублине, куда Курбединов прибыл вместе с другими финалистами или представителями финалистов, пребывающих в заключении. Имя лауреата было объявлено непосредственно на церемонии.

“Эта награда – достижение для всех правозащитников в Крыму, которые встали на защиту прав своих соотечественников, – передают “Крым.Реалии” слова Курбединова при вручении премии. – Мы не знаем, что будет завтра, но мы знаем одно: мы должны продолжать мирно бороться за свои права”.

Ежегодная премия Front Line Defenders присуждается правозащитникам, которые работают с риском как для собственной жизни и свободы, так и для жизни и свободы своих близких. В нынешнем году на получение награды были выдвинуты свыше 150 активистов из 42 стран. Финалистами помимо Курбединова стали вьетнамский блогер, бывшая политзаключенная Фам Тхань Нгьен, южноафриканская право- и экозащитница Нонле Мбутума, кувейтский правозащитник Абдульхаким аль-Фадли, отбывающий годовой тюремный срок, и никарагуанская экоактивистка Франсиска Рамирес Торрес.

Как уточняет QHA, денежное выражение премии составляет 15 тысяч евро.

35-летний Курбединов – один из самых активных и известных правозащитных адвокатов Крыма. Он участвует в целом ряде политических дел. В числе его клиентов – зампреды Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, фигуранты дел крымских мусульман Руслан Зейтуллаев, Вадим Сирук, Энвер Мамутов, Теймур Абдуллаев, журналист Николай Семена.

4 августа 2016 года в контору Курбединова пытались проникнуть силовики. Сам адвокат вместе с коллегой Эдемом Семедляевым находился в Ростове-на-Дону на суде по первому делу крымских мусульман, и в конторе были только девушки-помощницы. Визитеры, отказавшиеся представляться, потребовали впустить их в помещение и начали стучать в двери и окна. Также они совершали некие манипуляции с интернет-кабелями, идущими в помещение. Помощницы юристов надежнее заперлись и закрыли жалюзи. Вызывать российскую полицию они не стали, потому что в таком случае дверь пришлось бы открыть. Через некоторое время силовики удалились, так и не попав внутрь.

26 января нынешнего года судья подконтрольного России Железнодорожного райсуда Симферополя Татьяна Белинчук арестовала Курбединова на 10 суток по части 1 статьи 20.3 российского КоАП (публичное демонстрирование экстремистской символики) за публикацию на личной ФБ-странице видео с прошедшего в Крыму в 2013 году митинга “Хизб ут-тахрир”. Свой пост юрист поместил 6 июня 2013 года, то есть до аннексии Крыма. Протокол на адвоката сфабриковал ЦПЭ.

В конторе Курбединова и Семедляева прошел обыск. Силовики изъяли компьютеры, а также некоторые журналы. Семедляев предупредил, что информация на компьютерах составляет адвокатскую тайну, однако визитеры это замечание проигнорировали.

После освобождения из спецприемника Курбединову пришлось заново ознакамливаться с делами, которые он ведет, и повторно копировать их материалы, поскольку изъятые компьютеры, на которых хранились документы, ЦПЭ вернул ему лишь позже.