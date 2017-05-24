Среда, 24 мая 2017

А что касается Навального, то мне жаль, что он оказался в так называемой несистемной оппозиции… Ну а почему бы и не в Госдуму?.. Я думаю, что если бы там в свое время, так сказать, он как-то был вовлечен в политическую жизнь… Ну, понимаете, а чиновничий аппарат никто не отменял… Задача в том, чтобы чиновники хотя бы 10-15% своей энергии тратили на державу, понимаете?..

(Алексей Нарышкин.) То есть Навальному в свое время надо было дать некий портфель?

Ну, я не знаю, портфель или какую-то, так сказать, политическую, ну я не знаю, так сказать, возможность организовать какое-то свое такое движение, которое бы каким-то образом участвовало в общей политической жизни… Но мне кажется, что, так сказать, человек с такой энергией мог бы и, в общем-то, поработать, как говорится, на державу. Вот. Потому что сейчас у нас ситуация не очень хорошая, и мне кажется, что сейчас раскачивать лодку не совсем правильно.

Юрий Поляков, писатель, главный редактор “Литературной газеты”

Конечно, не использовать такую кипучую энергию, как у Чернышевского, для государственного строительства – было преступлением, граничащим со злодеянием… Каким образом наш вялый, безжизненный, не знающий, где найти “энергий” и “работников”, государственный механизм не воспользовался этой “паровой машиной” или, вернее, “электрическим двигателем” – непостижимо… Но тут мы должны пенять и на него: каким образом, чувствуя в груди такой запас энергии, было, в целях прорваться к делу, не расцеловать ручки всем генералам и вообще целовать “кого угодно в плечико” – лишь… дали бы “департамент”. Показав хорошую “треххвостку” его коммунальным и социал-демократическим идеям… я бы тем не менее как лицо и энергию поставил его не только во главе министерства, но во главе системы министерств… Такие лица рождаются веками; и бросить его в снег и глушь, в ели и болото… это… это… черт знает что такое… Черт знает что: рок, судьба, и не столько его, сколько России.

Василий Розанов. “Уединенное”