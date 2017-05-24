Среда, 24 мая 2017

Министр культуры Владимир Мединский озаботился созданием пантеона российских героев. Роль героического начала в отечественной истории он иллюстрирует следующим образом:

Всего за годы Великой Отечественной совершено около 600 таранов. В то время как союзники осмелились лишь на один. Только у нас и японцев были такие отчаянные камикадзе. И это факт для тех, кто любит говорить, что мы не умели воевать. Еще одна цифра – самые большие потери немцы в воздухе понесли в первый день Великой Отечественной. 22 июня люфтваффе потеряло 300 самолетов. Больше таких колоссальных потерь у немецких ВВС не было.

Да, ни американские, ни британские летчики таранов не совершали. Хотя в храбрости и самоотверженности им не откажешь. Например, пилоты, взлетавшие с авианосцев, прекрасно знали, что если их собьют над океаном, шансов на спасение практически нет. Но никто из них не отказывался от боевых вылетов. Японцы же использовали камикадзе не от хорошей жизни. Просто к осени 1944 года Япония потеряла большинство своих хорошо обученных пилотов и не имела подготовленного резерва. Молодые неопытные летчики не умели садиться на авианосцы, а почти все аэродромы на тихоокеанских островах были японцами потеряны. Вот и использовали пилотов как камикадзе, выполнявших полет только в один конец. А советские летчики совершали тараны от того, что из-за недостаточной подготовки, безуспешно расстреляв весь боезапас, только так могли остановить неприятеля.

В Японии самурайский кодекс бусидо и синтоистская религию учили презрению к смерти, убеждали любого японца, а не только самурая, что лучше погибнуть, чем попасть в плен. И тысячи, десятки тысяч японских солдат и офицеров в последние месяцы войны совершали заведомо самоубийственные атаки, не столько затем, чтобы нанести урон неприятелю, сколько для того, чтобы героически погибнуть. В СССР же в том, что лучше погибнуть, чем попасть в плен, было убеждено только высокое начальство, которое само в атаки не ходило. Советские же солдаты, чьими телами командование заваливало неприятеля, умирать совсем не хотели. И здесь принципиальное различие между СССР и Японией.

И никогда советские летчики и зенитчики не уничтожали в один день 300 вражеских самолетов. 22 июня 1941 года германские безвозвратные потери от воздействия противника составили 57 самолетов. Еще 39 машин были потеряны в результате аварий. И такие потери отнюдь не были рекордными. Например, 18 августа 1940 года, в ходе “битвы за Британию”, люфтваффе только в результате воздействия противника безвозвратно потеряли 77 машин.

Между прочим, 5 июля 1943 года, в первый день Курской битвы, люфтваффе использовали в районе Курского выступа примерно столько же самолетов, сколько 22 июня 1941 года на всем советско-германском фронте. И советских самолетов под Курском было примерно столько же, сколько на всем фронте в первый день войны. Но в первый день операции “Цитадель” немцы безвозвратно потеряли только 26 самолетов. Это говорит о том, что “сталинские соколы” сражались лучше в начале войны, когда среди них было немало опытных пилотов, чем после “коренного перелома”, когда в воздухе с советской стороны были в основном плохо обученные новички.

Мединский сетует на то, что молодежь сегодня не вспомнит, чем был знаменит Клим Ворошилов. А действительно, чем он был знаменит? Тем, что был политическим надзирателем при Буденном в Первой конной, позже, будучи наркомом обороны, активно участвовал в репрессиях 1937-1938 годов в армии, а потом продемонстрировал полную бездарность в финской войне и в ряде сражений Великой Отечественной. Таких героев, очевидно, министр включает в пантеон по должности. А еще тех, кто, чьи подвиги были вымышлены и растиражированы советской пропагандой военного времени, вроде 28 героев-панфиловцев.