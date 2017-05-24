Среда, 24 мая 2017

Генпрокуратура получила и рассмотрит донос главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Валерия Пискарева на замруководителя российского отделения Transparency International Ильи Шуманова из-за его высказываний о депутате Госдумы и экс-прокуроре аннексированного Крыма Наталье Поклонской. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сам Шуманов назвал “законным правом депутата требовать провести расследование» в отношении организации”, сообщает РБК. “Пусть проверяют, у них своя работа. Я спокойно отношусь к этим вещам. В своих действиях я практически уверен, не совершал какого-либо преступления или правонарушения”, – заявил Шуманов.

О намерении отправить донос Пискарев заявил во воскресенье. В тот же день пожаловаться на Transparency International пообещал другой депутат-единоросс, координатор НОД Евгений Федоров. По словам Федорова, он будет просить Генпрокуратуру признать TI нежелательной организацией.

В интервью, опубликованном в субботу, Поклонская заявила, что TI и ФБК надо самих проверить на коррупцию. “Как говорят, на воре и шапка горит. Может, они поэтому и громче всех кричат”, – заметила единороска.

Деятельность антикоррупционных организаций, продолжила депутат, “заполитизирована” и напоминает пиар. По словам Поклонской, они используют проблему, “чтобы о ней поговорить и оправдать за счет нее свое существование”.

Единороска также заявила, будто работа TI и ФБК угрожает спокойствию и благополучию страны в целом. “Нельзя будоражить общество, нельзя играть и использовать какую-то ситуацию – даже коррупционную – для своих нечистых целей”, – заключила она.

При этом Поклонская не уточнила, что именно дает основания заподозрить эти организации в коррупции.

После этого Шуманов объявил, что TI начинает расследование в отношении самой Поклонской.

В ответ на это единороска днем в воскресенье написала в своем твиттере: “Готова показать свое имущество, если и громкоголосые борцы с коррупцией в ответ покажут свое”.

“Хочет зайти в гости, видимо”, – прокомментировал Шуманов реплику Поклонской.