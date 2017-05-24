Среда, 24 мая 2017

В Минусинске убит главный редактор местной газеты “Тон-М” Дмитрий Попков. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по Красноярскому краю.

“По предварительной версии следствия, 24 мая около 23 часов в следственные органы поступило сообщение, что в помещении бани, расположенной в ограде частного дома по улице К. Маркса в Минусинске, обнаружено тело 42-летнего главного редактора газеты “Тон-М” с огнестрельными ранениями. Следствие рассматривает различные версии убийства, в том числе связанные с профессиональной деятельностью погибшего”. – говорится в сообщении.

По данным 19rus.info, Попков получил пять пулевых ранений. “Попков никогда не скрывал, что у него есть недоброжелатели, поэтому при жизни он всячески пытался обезопасить себя и свою семью”, – отмечает издание.

Попков был депутатом горсовета Минусинска. В 2012 году ему было предъявлено обвинение в нанесении побоев ребенку. Сам Попков утверждал, что он невиновен, а обвинение – повод убрать его из состава горсовета. В 2014 году Попков был лишен статуса депутата. После этого он начал издавать газету “Тон-М”.

“Наша газета давно привыкла к тому, что многие чиновники считают нас костью в горле и пытаются всяческими методами заткнуть рот. До сих пор это не получилось ни у кого, включая горячо любимого горожанами прокурора. Чихать мы хотели на телефонные угрозы, запугивания обысками и допросами”, – писало издание в августе прошлого года.