Среда, 24 мая 2017

Москвичек Надежду Куражсковскую и Светлану Родионову, задержанных накануне на стоянке протестующих дальнобойщиков, оставили на ночь в отделе полиции “Очаково-Матвеевское”. Куражковская беременна, у нее трое детей, а у Родионовой один ребенок. Об этом написала на своей ФБ-странице правозащитница Алла Фролова.

По словам Фроловой, на женщин не оформляют никаких документов и не везут в суд, их держат в коридоре отдела полиции.

Однако ОВД-Инфо передавало, что на Куражковскую и Родионову составили протоколы по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). При этом почти всех задержанных дальнобойщиков утром в среду уже отпустили, на семерых из них составили протоколы по части 5 статьи 20.2 кодекса (нарушение порядка проведения митинга).

Позже, около 17:30, в отдел прибыли члены ОНК Анастасию Гарину и Дмитрия Пискунова. Сразу после этого к задержанным женщинам допустили защитников.

После 18 часов стало известно, что обеих задержанных освобождают под обязательство о явке в Никулинский райсуд. Рассмотрение административных дел Куражковской и Родионовой назначено на утро пятницы. Никакой юридической силы обязательства о явке не имеют.

Родионову и Куражковскую вооруженные автоматами сотрудники Росгвардии задержали в среду на 51-м километре МКАД вместе с примерно 20 протестующими дальнобойщиками. Фролова рассказала, что женщин схватили, когда они спросили у правоохранителей: “За что?”.

Стачка грузоперевозчиков под лозунгом “Так жить нельзя!” продолжается с 27 марта в десятках регионов страны. Наряду с упразднением системы “Платон” протестующие требуют отставки правительства и отмены репрессивных законов.

В воскресенье в подмосковных на автостоянке у магазина “Леруа Мерлен” Химках задержали 13 участников стачки дальнобойщиков, в том числе в том числе председателя ОПР Андрея Бажутина, секретаря ОПР Сергея Рудаметкина и координатора петербургского отделения организации Сергей Владимиров. Также к силовикам попал блогер Игорь Финковский. Задержанных отвезли в городской ОП-1, им вменили статьи 19.3 (неповиновение законному требованию росгвардейца) и 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия). В понедельник и вторник участники акции были оштрафованы на суммы от 10 до 30 тысяч рублей.

Участники стачки неоднократно подвергались задержаниям. Председатель Бажутин в марте – апреле отбыл пятисуточный арест.