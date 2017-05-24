Среда, 24 мая 2017

…как… худрук Театра наций Евгений Миронов передавал президенту России письмо в защиту коллеги, худрука Гоголь-центра Кирилла Серебренникова…

Евгений Миронов снова подошел к Владимиру Путину и на этот раз стал говорить с ним жарко и даже громко.

- Вы знали? Знали об этом (об обысках в Гоголь-центре. – Ред.)?!

- Да, – подтвердил президент. – Вчера узнал…

- Зачем? Ну зачем это делать?!..

- Да дураки, – неожиданно сказал Владимир Путин.

Он таким образом дал понять, что сам-то, конечно, ни при чем.

“Коммерсант”

Н.И. БУХАРИН – И.В. СТАЛИНУ

Дорогой Коба,

…О поэте Мандельштаме. Он был недавно арестован и выслан… Моя оценка О. Мандельштама: он – первоклассный поэт…

Твой Николай.

P.S. О Мандельштаме пишу еще раз (на обороте) потому, что Борис Пастернак в полном умопомрачении от ареста Мандельштама и никто ничего не знает.

РЕЗОЛЮЦИЯ И.В. СТАЛИНА НА ПИСЬМЕ Н.И. БУХАРИНА

Кто дал им право арестовать Мандельштама? Безобразие.

И. СТАЛИН

Цит. по: Бенедикт Сарнов. “Сталин и Мандельштам”