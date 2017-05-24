Вождь защищает художника
…как… худрук Театра наций Евгений Миронов передавал президенту России письмо в защиту коллеги, худрука Гоголь-центра Кирилла Серебренникова…
Евгений Миронов снова подошел к Владимиру Путину и на этот раз стал говорить с ним жарко и даже громко.
- Вы знали? Знали об этом (об обысках в Гоголь-центре. – Ред.)?!
- Да, – подтвердил президент. – Вчера узнал…
- Зачем? Ну зачем это делать?!..
- Да дураки, – неожиданно сказал Владимир Путин.
Он таким образом дал понять, что сам-то, конечно, ни при чем.
“Коммерсант”
Н.И. БУХАРИН – И.В. СТАЛИНУ
Дорогой Коба,
…О поэте Мандельштаме. Он был недавно арестован и выслан… Моя оценка О. Мандельштама: он – первоклассный поэт…
Твой Николай.
P.S. О Мандельштаме пишу еще раз (на обороте) потому, что Борис Пастернак в полном умопомрачении от ареста Мандельштама и никто ничего не знает.
РЕЗОЛЮЦИЯ И.В. СТАЛИНА НА ПИСЬМЕ Н.И. БУХАРИНА
Кто дал им право арестовать Мандельштама? Безобразие.
И. СТАЛИН
Цит. по: Бенедикт Сарнов. “Сталин и Мандельштам”