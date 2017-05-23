Вторник, 23 мая 2017

Судья Тверского райсуда Москвы Алексей Стеклиев приговорил фигуранта “дела 26 марта” Александра Шпакова к полутора годам общего режима по обвинению в нападении на командира 1-го батальона 2-го оперполка УМВД по Москве подполковника Валерия Гоникова. Об этом сообщает корреспондент “Граней” из зала суда.

Шпаков был объявлен виновным по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти). Прокурор Сергуняева в прениях, ссылаясь на “общественную опасность содеянного”, запрашивала для политзека два года общего режима.

Дочь осужденного Алиса Шпакова, рассказала “Граням” об обстоятельствах задержания отца 26 марта. Алиса – студентка-первокурсница, учится на журналистку; обучение оплачивал отец.

Подсудимый полностью признал вину. Разбирательство прошло в особом порядке; слушания заняли одно заседание.

В обвинительном заключении, которое зачитала Сергуняева, заявлялось, что во время антикоррупционной акции в центре Москвы Шпаков подошел к полицейскому автобусу и начал наносить по нему удары руками и ногами. Гоников потребовал прекратить. В ответ демонстрант дважды ударил подполковника кулаком по голове. Утверждалось, что у силовика были ссадины.

В числе свидетелей по делу были капитан и лейтенант полиции, однако, поскольку слушания проходили в особом порядке, в суде их не допрашивали.

“Злого умысла никакого не имел, а так согласен”, – заявил Шпаков после оглашения обвинительного заключения. “Вы обвиняетесь именно в умышленном преступлении, – возразил Стеклиев. – Согласны?” – “Согласен”, – ответил подсудимый.

В ходе исследования материалов дела была оглашена справка, согласно которой в день акции в крови Шпакова содержалось 1,59 грамма алкоголя на литр.

Адвокат “Открытой России” Сергей Бадамшин, со своей стороны, представил ряд документов, в том числе положительную характеристику из школы, которую Шпаков окончил больше 20 лет назад.

Среди других бумаг была справка о том, что Шпаков безвозмездно сдавал кровь. Также адвокат представил документы, подтверждающие наличие у политзека хронических заболеваний и прохождение им лечения. Еще в одной справке указывалось, что мать арестованного, пенсионерка Наталья Шпакова, имеет III группу инвалидности.

Сама Наталья Шпакова также выступила в процессе. Она подтвердила, что ее сын страдает внутричерепным давлением, а кроме того, перенес операцию на ногах. Давая показания, мать политзека расплакалась.

Сам подсудимый заверил Стеклиева в раскаянии и принес извинения Гоникову. “Было время подумать о содеянном”, – заметил он.

Гоников, со своей стороны, заявлял, что не настаивает на реальном сроке для Шпакова, “так как он признал вину и извинился”. “Он, наверное, попал в такую ситуацию, потому что выпивший был”, – предположил подполковник.

Адвокат Бадамшин в прениях заметил, что Шпаков отправился на Тверскую, поскольку туда пошла его дочь и он опасался за нее. “Ущерб его будущему и семье несоизмеримо выше общественной опасности преступления, – подчеркнул юрист. – Прошу не давать реального срока”.

Сам подсудимый в последнем слове также попросил не отправлять его в колонию, сославшись на то, что кормит мать и дочь и имеет непогашенные кредиты.

В перерыве заседания, когда Стеклиев удалился выносить приговор, Наталья Шпакова заметила журналистам: “Выходной был, пивка он выпил. Мне внучка сразу сказала: его там сразу скрутили, он ударить никого не мог”.

Также мать политзека рассказала, что назначенный адвокат, представлявший Шпакова до вступления в дело Бадамшина, “был аферистом”. “Вымогал у нас 100 тысяч “разрулить ситуацию”, – пояснила Наталья Шпакова. – Говорил: берите кредиты”.

Шпакову 39 лет, он житель подмосковных Люберец. Работал столяром. 26 марта Шпаков вышел на антикоррупционную акцию с российским флагом. При задержании демонстранта ударили по голове дубинкой, а затащив в полицейский автобус, начали бить по почкам. Из отдела полиции Шпакова увезли на скорой. Зафиксировав в больнице ссадины и синяки, он ушел домой.

Около 3 часов ночи 27 марта СКР явился к Шпакову с обыском, по окончании которого столяра задержали уже по уголовному делу. 28-го числа его отправили в СИЗО. Таким образом, Шпаков стал первым арестованным по “делу 26 марта”.

Политзек содержится в столичном СИЗО-5 “Водник”.

В середине апреля СМИ передавали, что признавать вину Шпаков отказывается. Однако неделей позже стало известно, что политзек все же дал признательные показания. “Развели”, – заметили в “Открытой России”.

Ранее полицейский Гоников – на тот момент майор – проходил потерпевшим по Болотному делу четырех. В 2014 году, выступая в суде, он признал, что во время митинга на Болотной не пострадал, а лишь потерял рацию, которая вдобавок принадлежала не ему, а МВД. Защита обвиняемых заявила о необходимости перевести Гоникова в статус свидетеля. Сам майор не возражал, однако судья Замоскворецкого райсуда Москвы Наталия Сусина, которая вела разбирательство, в ходатайстве адвокатов отказала.

В том же 2014-м Гоников выступил свидетелем в процессе фигурантов еще одного дела об акции на Болотной – Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева. Он сообщил, что не видел подсудимых на митинге, однако подтвердил фабулу обвинения о якобы происходивших там массовых беспорядках.

Шпаков стал вторым осужденным по “делу 26 марта”. 18 мая судья Тверского райсуда Мария Сизинцева вынесла приговор 28-летнему актеру Юрию Кулию, также обвиненному по части 1 статьи 318. Дело Кулия тоже было рассмотрено в особом порядке за одно заседание. Приговор актеру оказался значительно менее суровым, чем приговор Шпакову, – восемь месяцев колонии-поселения.

До суда дошло дело еще одного фигуранта – 32-летнего строителя Станислава Зимовца. Он, несмотря на признание вины, от разбирательства в особом порядке отказался. Первое заседание по делу Зимовца было назначено на вторник, однако из-за отсутствия адвоката Светланы Сидоркиной судья Тверского райсуда Екатерина Коротова перенесла слушания на 29 мая. Заседание начнется в 11 часов.

Всего в марте – апреле по делу были арестованы четыре человека. О завершении следствия в отношении четвертого обвиняемого – 30-летнего грузчика Андрея Косых – пока не сообщалось.

Между тем ранее в среду стало известно, что 14 мая был задержан, а 17-го – арестован пятый фигурант дела – 32-летний Дмитрий Крепкин. Так же как и прочим обвиняемым, ему вменена часть 1 статьи 318 УК.

В начале прошлой недели выяснились фамилии семерых силовиков, проходящих потерпевшими по делу. Помимо этих семерых, названных поименно, СКР присвоил статус потерпевших и “другим неустановленным сотрудникам органов внутренних дел РФ и Росгвардии России”.