Среда, 24 мая 2017

Лечение гепатита С требует больших финансовых затрат. К счастью разработаны индийские дженерики (аналоги), что идентичны мировым известным оригиналам, но намного дешевле и доступней уже сегодня в Москве и России, а также странах СНГ. Онлайн–аптека Индия Экспресс активно занимается продажей таких медикаментов, которые по своей эффективности показали отличные результаты и прошли ряд клинических испытаний, что доказывает полную безопасность. Это действительно сильные лекарства, что уже оказывают положительный эффект после 1-й недели приема, а общий курс длится 84-168 дней.

Индия Экспресс представляет вашему вниманию препарат нового поколения Ледипасвир в Москве. Он активно применяется при лечении ВГС (вируса гепатита С), особенно эффективен при 1-м и 4-м генотипе. Для максимального эффекта назначается вместе с Софосбувиром, что в 98 % приводит к выздоровлению пациента. А также не мало важно, то, что как показали исследования, сочетание данных препаратов почти не вызывает побочных эффектов. Даний препарат Ледипасвир не применяется как самостоятельное лечебное средство. Его почти всегда комбинируют с другими. Конечно, для лучшей консультации советуем обратиться к своему лечащему врачу.

Применяется данное лекарство в таких случаях:

наличие ВГС 1-го и 4-6-го генотипа;

наличие 1-го и 4-го генотипа с ВИЧ-инфекцией;

наличие высокой вирусной нагрузки.

Назначается лицам старше 18 лет и не рекомендуется беременным и кормящим матерям, а также больным с наличием ВИЧ кроме 1-го и 4-го генотипа и зараженным двумя и более вирусами. Даже если вы ранее принимали препараты лечения ВГС или у вас имеется цирроз печени, это не является противопоказанием для приема данного средства. Назначается по одной таблетке в сутки желательно не на голодный желудок. Курс лечения длится от 12 недель. Может быть назначен дополнительно к препарату Рибавирин по настоянию врача.

Также средство Ледипасвир и Софосбувир входит в состав уже готового препарата Hepcinat-LP и Ледифос. И первый, и второй подавляет вирус при 1и 4 генотипе. Так как большинство людей России страдают вирусом именно 4-го генотипа, как показала статистика, то данные лекарства оптимально пойдут для подавления инфекции в организме большинству пациентов.

Теперь вы без труда можете купить Ледипасвир в Москве. India Expres представляет вам медикаменты по доступной цене и с услугами доставки. Доставка по Москве бесплатная, в другие города Российской федерации и СНГ стоимость составляет 20 USD, но при заказе одного курса компания предоставляет доставку за свой счет. Вы сможете получить товар в целостности в течении 2-6 дней после оформления заказа и оплатить его при получении курьеру. И это не все преимущества данного интернет–магазина.

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Источник: http://india-expres.ru/ledipasvir/